Türkiye ziyareti her şeyi değiştirdi

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Geçmişte 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul eden Kolombiya’nın Armenia kenti, Türkiye ziyaretinin ardından kararı geri aldı. 2019’un başındaki ziyaretin ardından Türkiye’den etkilenen kent yetkilileri, belediye meclisinin duvarına Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ isimli tablosunu boyatmıştı.

Kolombiya’da isim benzerliği nedeniyle 1915 Ermeni Olaylarını ‘soykırım’ olarak kabul eden Armenia kentinin belediye meclisi, 2014 yılında aldığı 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararını geri çekti. Adı İspanyolca’da “Ermenistan” anlamına gelen ancak Ermeni nüfusun bulunmadığı Armenia kentinin belediye başkanı ve bazı belediye meclisi üyeleri, bu yıl Türkiye’yi ziyaret ederek edindikleri tarihi ve akademik bilgiler sonrasında 5 yıl önce aldıkları kararı geri çekmek için girişimde bulundu. Armenia Belediye Meclisinde 26 Temmuz’da yapılan oylamada iç yönetmeliğin ilgili maddesinden “24 Nisan anma günü”nün çıkarılması yönündeki değişiklik kabul edildi. Değişiklik bu hafta belediye başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Şubat ayında Kolombiyalı meclis üyelerinin Türkiye ziyareti sonrasında belediye binasının duvarına Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosundan esinlenmiş bir resim yaptırılması ülkede tartışma başlatmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkiye-ziyareti-her-seyi-degistirdi-41304735

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