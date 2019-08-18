23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’ndan İzlenim – Nesi Altaras

Hrant Dink anısına açılan 23,5 Hafıza Mekânı’nı ziyaret ettikten sonra aklımda bir fikir iyice perçinlendi. Türkiyeli olma halinin, bu üst kimlik odaklı, dayatmasız vatandaşlık anlayışının miladı Hrant Dink. Bu fikre inananların ses çıkarmasını alan yaratan ilk yayın Agos. Ve bu alanda düşünen ve çalışan insanların toplu olarak harekete geçmesini tetikleyen olay Hrant Dink’in suikastı. Daha sonra Gezi’de, ardından HDP’de şekillenen gökkuşağı koalisyonu, ötekilerin birlikteliği, sessizlerin sesi olma çabası için Hrant Dink önemi azımsanamaz bir başlangıç.

‘Bir kişi ve yaşattığı fikirler nasıl anlatılır?’ sorusuna bu mekân hem içeriği hem de organizasyonuyla son derece çalışılmış, detaylı ve cesur cevaplar veriyor. Ziyaretçiye bir sürü bilgi verir ve eğitirken aynı zamanda kendi tecrübelerini düşünmeye, yer yer paylaşmaya sevk ediyor. Katılımı teşvik ediyor. Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden Hrant Dink’in “Ben Türk müyüm?” sorusuna cevabı kadar azınlık politikaları ve kimliği ile ilgili Hrant Dink’in hayatına dokunmuş birçok konu ele alınıyor. Hiçbir mevzudan kaçılmıyor.

Mekânın eskiden Agos’un ofisi olmuş olması, onun bu binanın önünde öldürülmüş olması duygusal etkiyi katlıyor. Öğrettiği kadar hissettirmeyi de amaçlıyor. Mesela Hrant Dink’in televizyonda konuştuğu birtakım videoların 90lar ve 2000lerden kalma tüplü televizyonlarda gösterilmesi, görüntü kalitesinin değiştirilmemiş olması benim için izlediklerimin duygusal etkisini arttırdı. Aynı şekilde ofisinin olduğu gibi bırakılması, Agos’un kurulduğu dönemin zevkine uygun mobilyalarla döşeli olması Hrant Dink’in ülkeyi etkileyen fikirleri olduğu gibi etten kemikten bir insan olduğunu da ziyaretçiye hatırlatıyor.

Cinayet davası üzerine olan oda, ziyaretçiye hikayesinin bitmediğini, fikirleri için öldüren bir adamın ölümde bile adalet bulamadığının altını çiziyor. Tüm hikayesinden sonra ziyaretçiyi ‘Bir Sonraki Duruşma Tarihi’ ile baş başa bırakan mekân ziyaretçiyi adalet istemeye davet ediyor.

Bu duygusal mekandaki hikâyeleriyle düzen bizzat tecrübe edilmeli.

http://www.avlaremoz.com/2019/08/16/235-hrant-dink-hafiza-mekanindan-izlenim-nesi-altaras/

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