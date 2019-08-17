Sözde soykırımı kabul etmişlerdi! Kararı geri çektiler

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Kolombiya’da Quindio Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Armenia’nın belediye meclisi, 2014 yılında aldığı 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararını geri çekti.

Adı İspanyolca’da “Ermenistan” anlamına gelen ancak Ermenilerin yaşamadığı Armenia kentinin belediye başkanı ve bazı belediye meclisi üyeleri, bu yıl Türkiye‘yi ziyaret ederek edindikleri tarihi ve akademik bilgiler sonrasında 5 yıl önce aldıkları kararı geri çekmek için girişimde bulundu.

Armenia Belediye Meclisinde 26 Temmuz’da yapılan oylamada iç yönetmeliğin ilgili maddesinden “24 Nisan anma günü”nün çıkarılması yönündeki değişiklik kabul edildi. Değişiklik bu hafta belediye başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Armenia kentinde bundan sonra 24 Nisan’da “sözde Ermeni soykırımına yönelik anma töreni” düzenlenmeyeceğini söyledi.

Kentin adının tesadüfen bölgenin önde gelen ailelerinden birinin sahip olduğu çiftliğin isminden geldiğini belirten Kutlu, Ermeni diasporasına mensup çevrelerin bu ismi, tesadüfü kendi lehlerine çekmek için kullandıklarının altını çizdi. Kutlu, şöyle devam etti:

“Esasında Armenia’da Ermeni yok. Armenia, büyük bir toprak sahibinin çiftliğinin adıymış. Daha sonra bölgedeki çeşitli siyasi ve konjonktürel durumlar sonrasında bölgenin adı değiştirilmiş. O dönemde ailenin nüfuzu nedeniyle çiftliklerinin ismi bölgeye verilmiş. ‘Çiftliğin ismi nereden geliyor’ derseniz onun da tarihsel ya da dini bir anlamı olabileceği aktarılıyor ancak tam olarak hatırlayan yok. Ama Ermeni olmakla alakalı değil. Sonuç olarak orada Ermeni yok.”

Kutlu, şehir meclisi ve belediye başkanının 24 Nisan’ı 5 yıl önce “anma günü” ilan etmeleri ve her yıl tören düzenlemesinin tarihi bilgi noksanlığından kaynaklandığını, yerel siyasetçilerin de bunu kabul ettiklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak birtakım mücadeleler verdiklerine ve akademik katkılarda bulunduklarına dikkati çeken Kutlu, Armenia’nın belediye başkanı ve 12 belediye meclis üyesinin geçen yılın sonlarında tarihi gerçekleri araştırmak için Türkiye’yi ziyaret ettiğini aktardı. Kutlu, “‘Madem böyle bir karar aldık, bir de bunun Türk tarafı var, onlara da soralım’ diyerek, belediye başkanları ve on iki kadar belediye meclis üyesi Ankara’ya geldi.” dedi.

Kutlu, konuyu tarihi olarak açıklamak için İspanyolca konferanslar verdiklerini vurguladı. Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarının sadece Türkler ve Ermeniler değil, bölgedeki tüm halklar açısından sonuçları olduğunu kendileriyle paylaştıklarına değinen Kutlu, “Ermeni komitalarının savaşta ordudan kaçmak suretiyle, başkaldırarak, orduyu arkadan vurarak sivil halka zarar verdiğini ve o dönemde alınan tedbirlerden bahseden dolu dolu bir eğitim programı düzenledik.” diye konuştu.

Kutlu, Armenia belediye meclis üyeleriyle Kolombiya‘nın Ankara Büyükelçiliğinde de bir araya geldiklerini, dönemin olaylarını tarihi açıdan bir kez daha paylaştıklarını anlattı. Kolombiya’nın 24 Nisan’ı “sözde Ermeni soykırımı anma günü” olarak tanımadığını hatırlatan Kutlu, şunları söyledi:

“Armenia Belediye Meclisi üyeleri daha önce aldıkları kararın iptali için takip edilecek hukuki usulü araştırdılar. Uluslararası ilişkilerde sorumluluğun Kolombiya Cumhurbaşkanlığında ve bunu yürütecek unsurun da Dışişleri Bakanlığı olduğu düşüncesiyle yazı yazdılar. ‘Böyle bir karar aldık ama devletimizin bakış açısı nasıldır, ters düşmeyelim’ diye. Bir şekilde doğrudan doğruya kendi sorumluluğunda olmayan uluslararası ilişkilere müdahale etmiş olduklarını fark ettiler. Bogota’dan ‘Kolombiya sözde Ermeni soykırımını tanımamaktadır’ şeklinde yazı alınca da elleri güçlendi. Neticesinde belediye meclis üyelerinin uluslararası ilişkiler açısından herhangi bir siyasi sorumluluğu bulunmadığı için kararı iptal etmek amacıyla talepte bulundular. Bu talep geçtiğimiz günlerde oylandı ve çoğunlukla kabul edildi.”

Türk diplomatik kaynaklar, Kolombiya’nın 1915 olaylarına ilişkin sergilediği tarafsız ve tarihi bir uzlaşmazlığı siyasi çıkar konusu yapmayan tutumundan ötürü memnuniyet duyuyor.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 2015’te Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) ile Externado Üniversitesi iş birliğinde “1915: İmparatorluğun En Uzun Yılı” başlıklı uluslararası bir sempozyum da düzenlenmişti. Açılış konuşmasını resmi ziyaret vesilesiyle Kolombiya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı sempozyum, Kolombiya kamuoyunda ilgiyle karşılanmıştı.

KAYNAK: AA

http://www.haber7.com/dunya/haber/2888081-sozde-soykirimi-kabul-etmislerdi-karari-geri-cektiler/?detay=2

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