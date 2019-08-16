Ermenistan STARMUS 6’ıncı festivaline ev sahipliği yapmaya hazır

Çalışma ziyareti için İspanya’da bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan STARMUS festivalinin örganizatörlerle ve konsey üyeleriyle görüşme sırasında Ermenistan’ın STARMUS 6’ıncı festivaline ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Armen Sarisyan bilim ve teknolojilerin gelişmesine Ermenistan’da büyük önem verildiğinin altını çizerek ünlü bilimadamları, Nobel ödülü alanları, ‘Apolon’ misyonu ünlü temsilcilerini, meşhur müzisyenleri misafir etmeye de hazır olduklarını ifade etti.

Festivalin örganizasyonla ilgili özel çalışma grubu oluşturulmasına dair anlaşmaya varıldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı ve STARMUS festivalinin örganizatörleri ve konsey üyelerinin görüşme sırasında ayrıca işbirlği için karşılıklı anlayış memorandum imzalandı. Ermenistan’da bilim ve teknolojilerin gelişmesine yönelik ATOM (Advanced tomorrow) projesi ve STARMUS arasında imzlandı bu memorandum. ATOM projesi çerçevesinde bilim ve teknoloji şehri kurmaktan ziyade bilim parkı ve ‘Geleceğin müzesi’ açılması da hedefleniyor. Bu bağlamda STARMUS iyi bir iş ortağı olabilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/16/Ermenistan-STARMUS-Armen-Sarkisyan/162070

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