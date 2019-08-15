Meryemana Evi’nde ayin

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell’ın (solda) yönettiği ayine, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto da eşlik etti. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayine gelenler kutsanmış üzüm, incir ve ekmekten almak için yoğunluk oluşturdu. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell’ın (solda) yönettiği ayine, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto da eşlik etti. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayine gelenler kutsanmış üzüm, incir ve ekmekten almak için yoğunluk oluşturdu. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell’ın (sağ 2) yönettiği ayine, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto da eşlik etti. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi, bazı inananlar mum yaktı. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi, bazı inananlar mum yaktı. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi, bazı inananlar dileklerini yazarak panolara bağladı. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Evren Atalay

“Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Günü” dolayısıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan katıldı. Ayinde İncil’den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi, bazı inananlar dileklerini yazarak panolara bağladı. ( Evren Atalay – Anadolu Ajansı )

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