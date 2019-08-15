Ermeni Büyük Usta Levon Aronyan St. Louis Hızlı ve Yıldırım Turnuvası’nın galibi

Ermenistan Satranç Milli takımının lideri, Büyük Usta Levon Aronian Grand Chess Tour St. Louis Hızlı & Yıldırım Turnuvasının galibi oldu.
Hızlı turnuvasını galibiyetle bitiren Aronian dun Yıldırım maçlarında ilk yenilgi, 3 galibiyet, 4 maçta da beraberlik kaydetti. Sonuçta 22 puan kazanan Aronian birinci sırada yer aldı.
İkinci sırada 21.5 Çin’I temsil eden Ding Liren, üçüncü sırada yine 21.5 puanla Fransız satranççı Maxime Vachier – Lagrave. Dünya dönem Şampiyoni Magnus Carlsen turnuvanın 6’ncı sırada yer aldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/15/Levon-Aronian-Grand-Chess-Tour/161989
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