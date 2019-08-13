Ermenistan ve Rusya hükümetlerinin ortak kararıyla Suriye’ye insani yardım gönderildi

Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu hükümetlerinin ortak kararıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’ne Rus-Ermeni insani yardım merkezi tarafından sağlanan insani yardım malzemeleri gönderildi.

Ermenistan Olağanüstü Haller Bakanlığı’nın sunduğu bilgilere göre bu yardım Rus-Ermeni insani yardım merkezinin bütçesinden karşılandı.

İnsani yardım savaş ve çatışmalarının mağduru olan Suriye halkı için öngörülüyor. Ermenistan Olağanüstü Haller Bakanı Feliks Tsolakyan içinde yüklenen insani yardım malzemelerin bulunduğu 9 TIR’ın yola düştüğünü bildirdi.

Bu malzemeler arasında 52.5 ton et konservesi, 35 ton balık konservesi, 40 ton toz şekeri ve 14.5 ton günlük ihtiyacı karşılayabilecek gıda var.

Ermenistan ve Rusya görevlileri insani yardımı Kızılay temsilciliğine teslim edecekler, onlar da malzemelerin dağıtımını gerçekleştirecek.

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