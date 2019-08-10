‘Kardeş Türküler’in Misyonu Tamamlanmadı’

Bir Mustafa Kekeş

NEW YORK —

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Kardeş Türküler’in ilk üyelerinden olan Ozan Aksoy, Türkiye’de birçok siyasi sorunda geriye gidiş olduğunu belirterek Kardeş Türküler’in misyonunun tamamlanmadığını söyledi.

Dr. Ozan Aksoy, 10 yıldır New York Üniversitesi’nde Ortadoğu Kültürleri dersi veriyor.

Doktorasını 2014 yılında New York Şehir Üniversitesi’nde Etnomüzikoloji dalında alan Aksoy, Columbia ve New York Şehir üniversitelerindeki Ortadoğu Müzik gruplarını da kurdu ve yönetti.

Aksoy, New York’taki çalışmalarını, geçen yıl çıkardığı ilk solo albümü ve Kardeş Türküler’in misyonunu Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi.

İlk saz eğitimini babasından alan Ozan Aksoy, profesyonel anlamda müzik çalışmalarına ise Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde başlamış:

“Kendimi bildim bileli saz vardı işte, türküler vardı. Sonra yavaş yavaş biraz işler ciddiye binmeye başlıyor. Üniversite için İstanbul’a geldim Boğaziçi Üniversitesi’ne. Bir şekilde işte mühendislik okumaya. Ama Türkiye’de tabi dilediğiniz bölümü seçemiyorsunuz bir şekilde konservatuar ya da onun gibi bir şey okumak mümkün müydü bilmiyorum ama işte üniversite sınavı, orada aldığınız puanlar, dereceler şudur budur sizi mecburen bir yere koyuyor. Biz de işte İstanbul Boğaziçi’ne girdik. Boğaziçi’ne girince işte orada yaptığımız müziği yapan, fikren bize yakın olan, benim yaşam felsefeme, müziğime yakın olan bir tek folklor kulübü vardı o zamanlar. Folklor kulübü de bir dönemsel şeyden geçiyordu. Bizden önceki yıl daha çok dünya folkloru yapıyorlardı. İşte Peru’dan, Arjantin’den, Asya’nın belli yerlerinden. Türkiye folkloru da var tabi, halaylar danslar falan. Benim geldiğim yıl ve bir önceki yıl yavaş yavaş şeye geçmeye başladılar: Türkiye’nin kendi folkloru, kendi müziği, kendi şeyi. Bu tabi 1993-1994. Türkiye de tabi konjonktürel şeyden geçiyor. Kürt sorunu ciddi bir sorun ve o zaman da en yakıcı dönemiydi hatırladığım kadarıyla. Yüzlerce insan ölüyor haftada, ayda falan. O zaman bu folklor kulübünün bu geçtiği dönüşüm daha çok bu farklılıkları özümseme, sadece Türk olan değil de işte Kürt olan, Ermeni olan bütün dillerin, Türk olmayan dillerin de Türkiye’nin müziğinin bir parçası olduğunu bir şekilde yansıtmak gibi bir misyona döndü.”

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