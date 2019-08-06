‘Pazar günü ayinde ağlayanlar oldu’

Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temeli atıldı. Bu olay, Avrupa’daki Süryani cemaati tarafından da sevinçle karşılandı. Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, “Kilisenin temelinin atıldığı müjdesini Almanya’da pazar günü yapılan ayinlerde cemaate duyurduk. Bu yönde konuşmalar yaptık. Müjdeli haber cemaat içinde büyük sevince yol açtı. Sevincinden ağlayanlar oldu. Gözyaşını tutamayanlar oldu” dedi.

İSTANBUL’da kilisenin yapımı fikrini İstanbul Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin ve Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile birlikte 2012-12013’te ilk kez konuştuklarını belirten Üzel, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde konuyu konuştuk. Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminde de bize hep yakın davrandı. Bizi destekledi. Adıyaman’da hem kilisenin yeniden alımı hem de mezarlığın yeniden bize devredilmesi sürecinde hep destek oldu. Bu destek sayesinde kilise inşa etme fikri gelişti. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de en son kilise 1914 yılında inşa edildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Avrupa’da yaşayan Süryani cemaatinin kalbini kazandı. Ülkemize olan bağlılığımız daha da artırdı.”

Fikri Demiran, Lohdo Gezer, Berlin Süryani cemaati ruhani lideri peder Abuna Murat Üzel, Gevriye Ertaş, Esmer Algül.

http://www.hurriyet.com.tr/avrupa/pazar-gunu-ayinde-aglayanlar-oldu-41294932

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