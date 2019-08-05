Tarihi Gediksatılmış köprüsü restore edildi

18. yüzyılda Osmanlı döneminde Arpaçay ve Akyaka yöresine ait taştan inşa edilen tarihi Gediksatılmış köprüsü restore edildi.

Tacettin DURMUŞ

Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, 18 Yüzyıla Kars ve çevresinde mevcut olan ve günümüze kadar kalan önemli köprülerden biri olma özelliğini taşıyor.

Kara Yolları Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılının Nisan ayında restorasyonunun yapılması için ihale edilen tarihi köprünün turizme kazandırılmasında sona gelindi. Restorasyonunda tamamlanan köprünün üzerine monte edilen kitabesine ise Türkçe ve İngilizce olarak ’18.yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilen köprü yaklaşık olarak 7,6 metre genişliğinde, 20 metre uzunluğundadır” yazıldı.

İl merkezinde Dereiçinde de bulunan tarihi taş köprü ile birlikte restorasyonu yapılan köprü, araç trafiğine kapalı olacak. Altından Gediksatılmış köyünün adını almış olan dere geçen tarihi taş köprü yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği tarihi varlıklardan birisi olacak.

Köprünün restorasyonunda demir aksam, taş ve ahşap malzeme yenileme, boya işleri ve ilave işleri aslına uygun olarak restore edilirken, köprünün tarihi taşlarının kurşunla perçinlenmesi ise dikkat çekiyor.

Bilindiği gibi Kars ve çevresinde özellikle Ani Ören Yerinde bulunan Ermenistan ile Türkiye sınırında yıkılmış İpekyolu Köprüsü gibi sayısız köprü inşa edilmiştir. Özellikle tren yolu güzergahında irili ufaklı taş körü bulunmaktadır. Kars çayının dere içi mahallesine akan kısmında Kale içi Mahallesi ile Sukapı Mahallesini ayıran dar boğaz üzerinde M.S. 1579 yılında Osmanlı Padişahı III. Murat’ın emri ile Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış olan taş köprü de gibi günümüze kadar ulaşmıştır. Üç tonoz kemerli olarak yaptırılan köprünün tamamı düzgün kesme bazalt taşından yapılmış olup daha sonra bir kısmı yıkılan köprüyü Karahanoğlu Hacı Ebübekir 1725 yılında yeniden yaptırmıştır. Bu köprüde restore edildiği için Kars’ın en önemli tarihi varlıklarından biri olma özelliğini korumaktadır.

https://www.gazetekars.com/tarihi-gediksatilmis-koprusu-restore-edildi-27612h.htm

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