Bu kafayla gidemeyiz

Kerem Akyıl

Osman Taş’ın istifa etmesinin yarattığı depremin artçı şokları devam ediyor

Osman Taş’ın istifa etmesinin yarattığı depremin artçı şokları devam ediyor. Son olarak kulübün Başkan Vekili Mehmet Şimşek yeni bir başkan arayışında olmadıklarını, asıl önceliklerinin takımı sahipsiz bırakmamak olduğunu açıkladı. Mehmet Şimşek’e noktası ve virgülüne kadar katılıyorum. Osman Taş’ın yalnız bırakıldığını ifade eden Şimşek, “İnsanlar kavgalardan, eleştirmekten bıktıysa bir kez olsun birleşelim. Konuştukça takım zarar görüyor. Şahıslar zarar görmüyor. Kapımız herkses açık. Hiç kimsenin koltuk sevdası yok” ifadelerinde bulunmuş. Şimdi Eskişehirspor’un geleceği hakkında duyulan endişeler artmış durumda. Birileri, “Parası yoksa Osman Taş niye başkan olmuş?” diyor. İşin doğrusu Osman Taş’ın ekonomik açıdan ciddi yükümlülüklere girdiğini biliyoruz. Fakat kendisi ve yönetim kurulu arkadaşları hâriç. Kimse elini taşın altına koymadı. Şimdi yeni bir başkan belirlenecek. Hatta kulübün olağanüstü kurultaya gitmesi bile olası. Bu koşullar altında kim Eskişehirspor’a başkan olmak ister? Osman Taş gibi bir isim küstürüldü. Şimdi aklından başkan olmayı geçiren birisi, “Hem bir çuval para harcayacağım, hem de kimseye yaranamayacağım. Kendi paramla, kendime küfür ettireceğim” diye düşünmez mi? Biz bu kafayla gidersek Eskişehirspor’a başkan dayanmaz…

İşte Cumhur’un Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Süryani Kilisesi’nin temel atma törenine katıldı. Şimdi bir takım trellerin sosyal medya hesapları üzerinden bu durumu eleştirdiklerini görüyoruz. Cumhurbaşkanını ‘Cumhur’un başkanı olmamakla, Türkiye’yi kamplaştırmakla suçlayanlar, çıkmış Sayın Erdoğan’ın bu güzel hareketini eleştiriyor. Kelimenin tam anlamıyla saçmalıyorlar… Bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ı toplumun bütün katmanlarını kucaklamadığı için defalarca eleştirmişimdir. Dolayısıyla Süryani toplumunu ve Hristiyan kardeşlerimizi kucaklayan bu hareketini tebrik etmek de boynumun borcudur. Bizler Hristiyanı – Müslümanı ve Musevisiyle büyük bir bütünüz. Güzelliğimiz çok renkli olmamızdan kaynaklanıyor. Ruslar’ın çok sevdiğim bir ata sözü var. “Bir serçeyle bahar gelmez” demiş kuzey komşularımız. Umarın Sayın Erdoğan’ın bu toplumun bütününü kucaklayıcı tutumu, tek bir serçe gibi ortalıkta kalmaz. Sayın Erdoğan’dan bu güzel hareketinin devamını bekliyoruz.

İYİ Parti örnek olsun

İYİ Parti’nin 4’üncü Olağanüstü Kurultayı’nda çarşaf liste uygulaması yapıldı. Partinin 50 kişilik Genel İdare Kurulu, çarşaf listeyle belirlenecek. Çarşaf liste uygulaması, delegelerin iradesine ipotek koymayan, demokratik bir uygulama. Genellikle sağ görüşlü partilerde böyle bir uygulamaya gidilmiyor. İYİ Parti’nin böyle bir uygulamaya gitmesi elini kuvvetlendirecektir. Demokrasilerde kimsenin çok güçlü olmaması lazım. Lider endeksli sağcı partilerin en büyük hatası da bu bence. İYİ Parti’nin attığı bu adımın MHP ve AK Parti tarafından da benimsenmesini isterim.

ROKETSAN Eskişehir’e geldi

Eskişehir Sanayi Odası ‘ESO Tedarikçi Günleri’nin 7’incisini düzenledi. ESO’nun bu seferki konuğu dünyanın en büyük 100 silah şirketinden biri olan Roketsan’dı. Roketsan Türkiye’nin gururu olan bir kurum. 1988’de temelleri atılan Roketsan 2,75 inçlik roketlerden hava savunma sistemlerine kadar pek çok ileri teknoloji ürünü imal ediyor. Hani ‘Yerli ve Milli’ diye yutturmaya çalıştığımız S – 400 füzeleri var ya, işte Roketsan 10 – 15 yıllık bir çalışmayla böyle bir sistemi üretebilecek bir kurum. Savunma Sanayii öyle bir sektör ki, krizden etkilenmiyor. Eskişehirli sanayicilerin bu sektörü görüp değerlendirmesi isabetli olur. ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu arkadaşlarını kaç defa tebrik ettim; inanın sayısını hatırlamıyorum. ESO Tedarikçi günleri de bu tebriği hak eden uygulamalardan. ESO Roketsan yetkililerini Eskişehir’e getirerek bir kapıyı aralamış oldu. Bundan sonra top, Eskişehir’in kıymetli sanayicilerinde…

http://www.anadolugazetesi.com/makale/bu-kafayla-gidemeyiz.html

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