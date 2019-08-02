PATRİKLİK KAYMAKAMI RUM PATRİKLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, Ruhani Meclis üyesi Kd. Peder Krikor Damadyan ve Peder Şirvan Mürzyan refakatinde 2 Ağustos 2019, Cuma, saat 10.00’da Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ni ziyaret ederek Patrik Kadasetli Bartolomeos Hazretleri tarafından kabul edildi.

Kabulden önce Patriklik Kaymakamı ve beraberindekiler Aziz Yorgios Patriklik Katedrali’ni ziyaret ederek burada kısa bir süre dua ettiler.

Patriklik Kaymakamı Kadasetli Patrik Hazretleri’ne kutlamaları ve desteği için teşekkürlerini iletti. Patrik Hazretleri bir kez daha tebriklerini ileterek Kaymakamlık görevinde başarılar diledi ve Patriklik Makamı’na yakın zamanda yapılacak seçimle yeni bir Patrik seçilmesi için duacı olduğunu iletti.

Patrik Hazretleri bu ziyaretin bir anısı olarak Patriklik Kaymakamı’na bir asa hediye etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Patriklik Kaymakamı ve beraberindekiler Patrikhane’den ayrıldılar.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/patriklik-kaymakami-rum-patrikligini-ziyaret-etti/

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