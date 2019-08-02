Alman bestecinin ‘Büyük Tigran’ operası Yerevan’da sahnelenecek

Büyük Ermeni İmparatorluğunun kurucusu, M.Ö. 95-55 yılları arasında hüküm süren ve dönemin en güçlü dünya liderlerinden biri olan Ermeni kral İkinci Tigran (Büyük Tigran) hakkında yabancı besteciler 24 opera yazmışlar. Büyük Tigran’ın adını geçen operalar sayısı ise 40’ı geçiyor.

Opera bestecilerinin, özellikle dünya tarihine damgasını vuran güçlü krallar ve önderler hakkında genelde ilgi duyduklarını düşünürsek, Büyük Tigran hakkında bu kadar çok eser yazılması şaşırtıcı değil.

Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Niccolo Piccinni, Tomaso Albinoni, Giovanni Bononcini, Francesco Gasparini, Pietro Alessandro Guglielmi, Johann Adolph Hasse, Giovanni Battista Lampugnani, Vincenzo Righini, Antonio Tozzi ve daha nice besteci, Büyük Tigran’ın yaşamını ve faaliyetini operalarına konu etti.

Son yıllarda devamlı, İtalyan barok klasik müzik bestecisi, meşhur “Dört Mevsim konçertoları” eseriyle bilinen Antonio Vivaldi’nin “İkinci Tigran” operasından söz ediliyordu.

Şimdi ise Ermenistan Devlet Filarmoni Müdürü Gagik Manasyan 18’inci yüzyılın ünlü Alman bestecilerden Johann Adolph Hasse’nin “Büyük Tigran” operasını 300 yıl sonra ilk defa sahnelemeye düşündüklerini bildirdi.

Barok dönemine ait bir eser olduğundan dolayı bunun zor ama imkansız olmadığını ifade eden Manasyan opera sahnelenmesi çalışmalarının Mayıs ayından beri artık başlattıklarını bildirdi.

Johann Adolph Hasse’nin “Büyük Tigran” operası Büyük Ermeni kralın yüce ve erdemli kişiliğini anlatıyor. Operanın sahneleme çalışmalarını meşhur Ermeni sanatçılar dirijör George Pehlivanyan ve Rusya Federasyonu Halk sanatçısı opera sahne yönetmeni Georgi İsahakyan yürütecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/02/Yerevan-Büyük-Tigran-opera/161112

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...