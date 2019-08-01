Ermenistan’da ‘Barış savaşçısı’ Uluslararası ordu oyunları düzenlenecek

‘Uluslararası ordu oyunları-2019’ yarışmalar çerçevesinde 3-15 Ağustos tarihleri arasında Ermenistan’da ‘Barış savaşçısı’ ordu oyunları gerçekleştirilecek.
‘Barış savaşçısı’ yarışmasına Ermenistan, Belorus, İran, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya Silahlı kuvvetlerinin temsilcileri katılacak.
Yarışmalar Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da, Dilijan ve İjevan şehirlerinde düzenlenecek. Katılımcılar mekanda oryantasyon, savaş hazırlığı antremanları, tedavi yardım, ateş açma hazırlığı ve başka alanlarda yarışacak.
Ordu oyunlarının açılış töreni ise 3 Ağustos tarihinde Dilijan’da bulunan Monte Melkonyan Askeri eğitim okulunda düzenlenecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/08/01/Ermenistan-Uluslararası-ordu-oyunları/161067
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