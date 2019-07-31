Tarihi mekanda özel kutlama

Antika ve dekorasyon firması sahipleri Gülnur-Osman Kamaşak’ın kızları Naz Kamaşak, yeni yaşını Kumkapı’daki 1890 Suites’te kutladı. Zela Jewels Yönetim Kurulu Başkanı Norayr İşler ve eşi Karolin Hanım’ın 2 bin yıllık binayı restore ettirerek, 1890 Suites adıyla hizmete açtığı oteldeki kutlama, kokteylle başladı. Naz Kamaşak, misafirlerini kapıda karşılarken, herkesle tek tek ilgilendi.

Davete, Monik-Roben İpekel, Funda Kocadağ-Anacleto Salcıccia, Esra-Fahrettin Şeker, Zeynep Toker, İnci Koparan ve Evrim Başaran katıldı. Kamaşak, kokteylin ardından konuklarına otel içerisinde yer alan Ermeni Kilisesi’ni gezdirdi. Monik İpekel, genç tasarımcının doğum gününü kutlayarak, sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı da teşekkür etti. Pasta kesilmesinin ardından davetliler, İsmail Özkan Aslantaş’ın fasıl müzikleriyle eğlendi.

http://www.milliyet.com.tr/cadde/tarihi-mekanda-ozel-kutlama-6008467

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