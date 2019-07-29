Marsoobian anlatacak: “Yitik olanı var etmek: 1915’in ardından mesuliyet ve hafıza”

Armen T. Marsoobian, Dildilian ailesinin muhafaza ettiği, Osmanlı dönemine ait fotoğraflar, cam negatifler, çizimler ve orijinal belgelerden oluşan bir arşive dayanan bir bellek projesi üzerine konuşacak

30 Temmuz 2019 Salı günü saat 18.30’da gerçekleşecek etkinliğin adresi, Hrant Dink Vakfı, Havak Salonu. Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak etkinlik sırasında İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

Armen T. Marsoobian ABD Güney Connecticut Devlet Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı ve Metaphilosophy dergisinin editörü. Amerikan Felsefesi, estetik, ahlak felsefesi, soykırım ve hafıza çalışmaları üzerine yayınlar yapmakta. Kendi ailesi hakkında kapsamlı bir araştırmaya dayanan ödüllü kitabı “Fragments of a Lost Homeland: Remembering Armenia”, kısa süre önce, Türkçede “Yitik Bir Yurdun Kırıntıları: Ermenistan’ı Hatırlamak” başlığıyla Türkçeye kazandırıldı; bu çalışmanın tamamlayıcısı niteliğindeki fotoğraf kitabı “Dildilyan Kardeşler – Kayıp Bir Ermeni Evin Hatıraları: Anadolu’da Ermeni Bir Ailenin Fotoğrafları ve Öyküsü, 1888-1923” ise 2015’te yayınlandı. Bu kitabın genişletilmiş İngilizce versiyonu ise “Reimagining a Lost Armenian Home: The Dildilian Photography Collection” başlığıyla 2017’de yayınlandı. Türkiye, Ermenistan, İngiltere ve ABD’de, söz konusu koleksiyona dayalı sergiler düzenlendi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22736/marsoobian-anlatacak-yitik-olani-var-etmek-1915-in-ardindan-mesuliyet-ve-hafiza

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