YOBAZ KİME DENİR?

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Sosyal medya ile hayatımıza pek çok şey girdi. Bunların en korkuncu ‘linç kültürü’. İnsanlar, hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı olay ya da kişiler hakkında felaket bir rahatlık ile yorumlar yapıp, küfür ve hakaretler savurabiliyor. Bunun sebebi kişiyi (yüz yüze) görmemenin verdiği rahatlık ve özgüven. Kutuplaşma, tahammülsüzlük, cehalet ve fazlası… Hepsinin en üst seviyelere ulaştığı sanal bir çağı yaşıyoruz.

Bir haber sitesine veya paylaşım platformuna kişisel bir görüşünüzü yorum olarak yazıyorsunuz, altına hiç tanımadığınız insanların ithamları, küfür ve hakaret ile dolu yorumlarını görünce artık şaşırmıyorsunuz bile. Her şeyi biliyorlar, her konuda uzmanlar ve size istedikleri her şeyi söyleme hakkına sahipler(!) Mantaliteleri işte bu. Cahilliğin en korkunç yanı kişinin cehaletini hakikat, mutlak bilgi ve erdem zannetmesidir. Böyle insanlarla münazara etmeye çalışmakta hem vakit israfı hem de boşa kürek çekmek anlamına geliyor.

2006’dan beri internette pek çok sosyal platformda fikirlerimi paylaşmaya, inandığım davaya hizmet etmeye çalışıyorum. Öyle insanlarla karşılaştım ki… Öyle ithamlar, hakaretler işittim ki… İslam bilincine sahip olduğum için ‘Arap uşağı ‘ diyen cahillerden tutun, Malatyalı olduğum için ‘Ermeni’ diyene kadar her çeşit sanal zorbayı gördüm. Mülteci düşmanlığı yapmadığım için ‘Al onları evinde besle’ diyen insanlıktan nasip alamamış hümanistlerden(!), ‘Şeriatı seviyorsan İran’a git’ diyen kör cahillere… Bunların hiçbirini kafama takmadığım gibi bu yorumların sahiplerini de ciddiye almadım. Hatta şahsıma ‘Müslümanlığımdan’ ötürü düşmanlık besleyip hakaret kastıyla ‘Ümmetçi’ , ‘İslamcı’ gibi doğru ithamlarda bulunanları takdir ettim. En sık duyduğum sözler ise ‘Yobaz’ , ‘gerici’ , ‘Arap aşığı’… Bu sözleri, dünya görüşünü sekülerizm ile materyalist ideolojileri harmanlayıp benimseyen, kendi anlayışlarıyla çelişkiye düşen fikir yoksullarından işitiyorum ekseri.

Adam sözde Müslüman; Allah’ın helak ettiği, büyük cürüm saydığı ‘eşcinsel ilişkilere’ karşı çıktığım için bana ‘yobaz’ diyor…

Adam sözde Müslüman; Allah’ın, kendisi ve Resulü ile harp saydığı faize karşı olduğum için bana ‘geri kafalı’ diyor…

Adam sözde hümanist; Savaştan kaçıp ülkemize sığınmış bîçare insanlara merhamet gösterelim dediğim için bana ‘Al evinde besle’ diyor…

Adam sözde milliyetçi; Batı’dan gelen ve bize uymayan kültürü reddettiğim için bana ‘Arap aşığı’ diyor…

Adam sözde Kur’an Müslümanı; ‘Kur’an’ın indirdiği ile hükmetmek en doğrusu’ dediğim için bana ‘radikal’ diyor…

Buna benzer örnekler uzar da gider. Sahip olduğu fikirleri savunma başarısı gösteremeyen, çelişkiye düşüp mat olan birinin de başvurduğu yol maalesef küfür ve hakaret oluyor. Esas yobazlık işte tam olarak budur. ‘Küfür yobazlığı !’

Namuslu bir hayat sürmek isteyen insana ‘çağdışı’ diyendir esasında yobaz olan. Allah’ın emrini değil de İngiliz’in, Fransız’ın hayatını ölçü kabul eden yobazdır. İlâhî nizamı değil de beşeri yücelten yobazdır. Arapça düşmanlığını milli vazife belleyip, İngilizce sempatizanı olmak yobazlıktır. Din ile alakalı eğitime karşı çıkıp misyoner gibi faaliyetler göstermek yobazlıktır. ‘Başörtülü kamuya nasıl girdi’ diye yakınıp, ‘Hiç kimse eteğimizin boyuna karışamaz’ demek yobazlıktır. Yaşadığı çağın bohemliğini kutsayıp, çarşaflı bir kadına hakaret eden yobazdır. Filmlerinde, dizilerinde İslamî olan değerlerle gece gündüz alay edip Batı’ya dair ne varsa dayatan kim ise yobaz o’dur. Flörtü meşru bulup, evlenmek isteyene mani olan kimse yobazdır. Kurban kesilmesine katliam deyip, yanı başında katledilen insanları görmeyen yobazdır. Milyonlarca insanı petrol için, sömürmek için katleden Batı medeniyetine ‘süper güç’ gözüyle bakan kim varsa, açık açık söylüyorum yobazdır. 15 Temmuz gecesi tankların altına giren vatandaşı hakir görüp, Sela veren imamı darp eden kim varsa yobazın önde gidenidir. 700 yıllık tarihine iğrenerek bakıp, bisiklete binen Avrupalı bakanı görünce ağzı sulanan yobazdır. “Kısasta hayat vardır” diyen Şeriat’e kahrolsun deyip, ‘Katiller cezasız kalıyor ama…’ diyen kim varsa yobazdır. Faizi yasaklayan İslam’a ‘çağdışı’ deyip modern tefecilerin elinde inim inim inleyen kim varsa yobaz o’dur. ‘Namaz kılan kişiye iş yerimde yer yok’ deyip, çalışanları tarafından dolandırılan işveren yobaz değil de nedir? ‘Eşcinsel değilim ama destekliyorum’ diyen, böyle bir ilişki teklifi alınca da deliye dönen, aklını yitiren yobazdır. Ne derseniz deyin! Emrettiği her şey bizim lehimize olan İslam’ı değil de insanı robotlaştıran, insan canına zerre kıymet biçmeyen sistemleri alkışlayan kim varsa yobazdır. Eğer siz yobaz arıyorsanız, işte size kör yobazlar…

Herkes istediği fikre inanma hakkına sahiptir. İnsanlara bu özgürlüğü veren zaten Allah-u Teâlâ’dır. Batıla inanan batılın, Hakk’a inanan Hakk’ın kulu olur. Ancak batıla inanırken, batılı özgürce yaşarken, Hakk’a inanan insanlara ‘yobaz’ deyip hakaret etmeye kalkarsan, gerçek yobaz kimdir hatırlatmak bize vazife olur! Bir arada yaşarken ahlakî, örfî olarak normalin dışına çıkan, ‘İnanmıyorum, özgürüm, istediğim her şeyi yaparım’ deme hakkına sahip olamaz. Ellerinde ‘Ahlakınız batsın’ pankartı taşıyanlara anlatılması gereken budur. İslam’ın yasakladığı her şey toplumun yararına, emri olan ise faydasınadır. Buna yürekten inanan Mü’min, toplumun huzurunu bozmaz. Esasında toplumsal huzuru bozan, infial oluşturan olaylara sebep olanlar, İslam’ın sınırlarını ihlal edenlerdir. Bu sınırları ihlalin sonu da yobazlığa giden yoldur. Yobazı yanlış yerde aramayın…

Selam ve Dua ile.

http://www.malatyasonsoz.com.tr/yobaz-kime-denir-h215088.html

