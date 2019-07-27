Ermeni Kilisesi Müze Olmaya Hazırlanıyor

19.yüzyılda inşaat edilen ermeni kilisesi artık müze olarak hizmet verecek.

Sivas’ın gürün ilçesi merkezinde bulunan kilise tam 3 milyon 938 bin TL’lik dev bir proje ile restorasyona giriyor. Gürün belediye başkanı Naim Çiftçi’nin yaptığı açıklamaya göre ermeni kilisesi bu restorasyondan sonra müze olarak kullanılıp Türkiye’nin turizmine katkı sağlayacak. Kilise’nin bu restorasyon çalışmalarının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

ÜLKE TURİZMİNE KATKI VERECEK

Gürün belediye başkanı Naim Çiftçi Gürün’ün o dönemler büyük bir yerleşim yeri olduğunu belirterek, “Bu kilise Osmanlı döneminde Ermeni hemşerilerimiz tarafından kullanılıyordu. Gürün o dönemler büyük bir yerleşim yeri olduğu için bu kilise de bir bölge kilisesi olarak kullanılmaktaydı. Son 30 yıldır ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye dönmüştü. Biz bu kiliseyi turizme kazandırmak için sayın bakanımız İsmet Yılmaz’ın da destekleri ile bir proje hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız projemizi kabul etti ve restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardında burayı müze olarak halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kültürel amaçlı olarak da kullanabiliriz. Aslına uygun olarak yeniden hizmete açıldığında ülkemiz turizmine de hizmet edeceğine inanıyoruz.” Diyerek sözlerini tamamladı.

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