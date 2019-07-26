Sinop’ta 1500 yıllık kilise kalıntılarına ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise bulgularına rastlanıldı

Sinop’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sürdürülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.

Kentte bakanlığın desteğiyle 10 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazıda 6. yüzyılın sonlarına doğru kilise olarak kullanılan yeni bir yapıya ulaştıklarını söyledi.

Yapının güney kısmında ortaya çıkan yapının mezarlık kilisesi olarak adlandırıldığını vurgulayan Köroğlu, “Tespit ettiğimiz kilisenin şu an güney duvarına ulaştık. Altında çok sayıda mezara ulaştık. Yani burası bir mezarlık kilisesi olarak kullanılmış, 11. yüzyıla kadar kullanılmış, 1500 yıllık tarihe sahip bir yapı gibi görünüyor.” dedi.

Köroğlu, yapının giriş ve zemininin de büyük ölçüde ortaya çıkarıldığını belirterek, “Daha başka bulgular da önümüze çıkacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Öte yandan kazıda şu ana kadar binin üzerinde mezara ulaşıldığı öğrenildi.

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