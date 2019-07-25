Ermenistan’da “İstanbul sözleşmesine” karşı imza kampanyası devam ediyor

Ermenistan başkenti Yerevan’ın merkezinde bulunan Kuzey caddesinde ve Ermenistan Parlamento binasının önünde artk 8 günüdür milli değerleri koruma adına kurulan ve Vahagn Çakhalyan tarafından yönetilen “Kamk” (İrade) örgütü 2011 yılından kabul edilen ve Ermenistan tarafından da onaylanaması beklenen “İstanbul sözleşmesine” karşı imza kampanyası yürütüyor.

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme olarak biliniyor.

Ancak imza kampanyasını yürütenlere göre kadına yönelik şiddeti önlemek adı altında üçüncü cinsiyet ve ahlaksızlık propaganda ediliyor ve bu da Ermenistan’ın ulusal güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir.

İmza kampanyası tamamlandıktan sonra organize edenler sözleşmenin Ermenistan Anayasasına aykırı olarak tanınma talebiyle Anayasa mahkemesine başvuracak.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Konseyine üye olan 47 devletten 34’ü Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesini onayladılar. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan anlaşmayı imzalamadılar, Bulgaristan ise bu anlaşma hakkında ‘Anayasaya aykırıdır’ diye karar aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/25/Ermenistan-İstanbul-sözleşmesi/160618

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