Ermenistan ile Karabağ arasında yeni otoyol yapılacak

2020 yılında Artakh (Dağlık Karabağ) ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan 150 kilometrelik yeni bir otoyolu yapılacak.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, ilgili kararın artık alındığını açıkladı.

Güneyde, Kapan şehrinden Hadrut’a kadar uzanan yeni bir yolun söz konusu olduğunu dile getiren Grigoryan, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve yıl sonuna kadar projeyle ilgili bir yol haritasının hazır olacağını ümit ettiğini bildirdi.



Hemen 2020 yılında tamamlanması planlanan yol yapımı için gerekli maddi kaynakların ise mevcut olduğu öğrenildi.

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