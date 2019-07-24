AHTAMAR S. HAÇ KİLİSESİ FOTOGRAF SERGİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Anadolu’da saklı kalmış anıtlar günyüzüne çıkıyor” projesi kapsamındaki ilk adım olarak Van Gölü’ndeki Ahtamar Adası’nda bulunan S. Haç Patriklik Kilisesi ile ilgili bir fotograf sergisi düzenlemekti.

Serginin açılışı 23 Temmuz 2019, Salı, saat 19.00’da Topkapı Sarayı külliyesinde bulunan Aya İrini Kilisesi’nin girişinde gerçekleşti. Sergi ise Kilise’nin içinde yer almaktaydı.

Patriklik Makamı adına, Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Ruhani Meclis Başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan, Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan, Kd. Peder Krikor Damadyan, Peder Şirvan Mürzyan ve Diyakos Vağarşag Seropyan davetliydi. Davetliler arasında Cemaat ve Kilise Yönetim Kurulu temsilcileri de yer almaktaydı.

Rum Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri adına Rahip Dimitri ve Musevi Cemaati Hahambaşısı Rav İshak Haleva da davetliler arasındaydı.

Açılıştan sonra davetliler fotograf sanatçısı İzzet Keribar tarafından çekilen fotograflardan oluşan sergiyi ziyaret ettiler.

İletişim Başkanlığı yetkililerinden birisi tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından özel olarak gönderilmiş bulunan mesaj okundu. Sayın Cumhurbaşkanı bu asırlık mabede sahip çıkıldığını, şu anda ziyaretçilerini daha görkemli bir şekilde ağırladığını, aynı şekilde Anadolu’da saklı kalmış anıtlarının restorasyon ve tanıtımının yapımına devam edileceğini ifade etmekteydi.

Özel olarak ve Türkçe olarak hazırlanmış bulunan kısa bir filmde Ahtamar S. Haç Kilisesi tanıtılmaktaydı. Aynı film İngilizce ile de hazırlanmıştı. Diğer farklı dillerdeki hazırlıklar da devam etmekteydi.

Daha sonra Patriklik Kaymakamı’na söz verildi. Sayın Kaymakam Ahtamar S. Haç Kilisesi’nin tarihsel tanıklığına vurgu yaparak halklar arasında bir köprü oluşturduğunu ifade etti. Episkopos Hazretleri fotograf sanatçısı İzzet Keribar’ı kutlayarak kendisine orada bulunanların Van’daki gözü olduğu için teşekkür etti.

Van Valisi Sayın Mehmet Emin Bilmez de böylesi bir çalışmanın Van’dan başlamasından dolayı duyduğu mutluluğu ve onuru ifade etti. Van’da daha birçok anıtlar bulunduğuna dikkat çeken Sayın Vali ziyaretçilerin bunları görerek tarihi Van şehrinden etkileneceklerini de sözlerine ekledi.

Fotograf sergisinin yanı sıra davetliler salonun girişinde bulunan özel aygıtlar sayesinde S. Haç Kilisesi’nin içten ve dıştan 3600 görüntülerini de görebilmekteydi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/ahtamar-s-hac-kilisesi-fotograf-sergisi/

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