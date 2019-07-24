ABD’de Türkiye adına gizli lobi faaliyeti yürütmekle yargılanan Rafiekian suçlu bulundu

ABD’de Türkiye adına gizlice lobi faaliyeti yürütmekle yargılanan eski ABD başkanı danışmanı Michael Flynn’in eski ortağı Bijan Rafiekian jüri tarafından suçlu bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik danışmanlığı görevini kısa bir süre yürüten Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group’un kurucularından olan Rafiekian, Fethullah Gülen’in iadesi için ABD hükümetini ikna etmek amacıyla Türkiye adına lobi yürütmekle suçlanıyordu.

Rafiekian ve Türk iş insanı Ekim Alptekin aleyhine hazırlanan iddianame Aralık ayında açıklanmıştı. İddianamede Rafiekian yabancı bir devlet adına hareket etmek amacıyla komplo kurarak Adalet Bakanlığı’na yalan ifade vermek ve yabancı bir devlet adına hareket etmek ile suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı sözcüsü Joshua Stueve’nin verdiği bilgiye göre iki iddiadan da suçlu bulunan Rafiekian 18 Ekim’de hüküm giyecek.

ABD’li savcılar 15 Temmuz’da başlayan duruşmalarda Rafeikian ve Alptekin’in Türk hükümetinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve Gülen’i Türkiye’ye iade etmek için yürüttükleri lobi çalışmalarını gizli tuttuğu iddialarını destekleyecek kanıtlar sundu.

Yargılama boyunca ABD dışında bulunan Alptekin aleyhindeki iddiaları temsilcisi aracılığıyla reddetti. Alptekin dün Twitter’da jürinin kararını eleştirerek, “Masum bir adam mahkum edildi” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili Amerikan haber ajansı Associated Press’e yaptığı açıklamada “ABD’ye karşı komplo kurduğumuz iddiası abes” dedi.BBC’de yer alan habere göre, ABD’de daha çok Bijan Kian ismiyle tanınan Rafiekian, Tahran Endüstri Koleji’nin Mühendislik Fakültesi’nde ve İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nde okudu.2006-2011 yılları arasında ABD merkezli Export-Import Bankası’nın yönetim kurulunda yer aldı. Bu göreve, 2006 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından aday gösterildi.

(Reuters, Deutsche Welle, BBC)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22724/abd-de-turkiye-adina-gizli-lobi-faaliyeti-yurutmekle-yargilanan-rafiekian-suclu-bulundu

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