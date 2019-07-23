Ermenistan uyruklu kişi Trabzon’da gözaltına alındı!

61SAAT HABER SERVİSİ – Trabzon Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan içki, pipo tütünü ve içki sokulduğu ihbarını alarak çalışmalara başladı. Bu kapsam yapılan çalışmalarda 650 paket gümrük kaçağı sigara, 220 paket pipo tütünü, 21 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçundan Ermenistan uyruklu 1 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

https://www.61saat.com/bolgesel/ermenistan-uyruklu-kisi-trabzon-da-gozaltina-alindi-h663433.html

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