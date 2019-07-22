Ermenistan Dışişleri Bakanı ‘Alman Marshall’ Vakfı Başkanıyla bir araya geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan “Alman Marshall” Vakfı (German Marshall Funds) Başkanı Karen Donfried ile bir araya geldi.

Bununla ilgili Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan kendi facebook hesabı üzerinden bir not ve bir fotoğraf paylaştı.

Anna Nağdalyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Zohrab Mnatsakanyan ve Karen Donfried Ermenistan’da yer alan reformları dahil olmak üzere vakıfla işbirliğinin perspektiflerini ele aldılar. Bakan Mnatsakanyan “Alman Marshall” Vakfına Ermenistan’ın iç siyasi önceliklerine dair geniş kapsamlı bir röportaj verdi.”

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