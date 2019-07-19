17 Ermeni bilim insanı, Rusya Bilimler Akademisi’nde akademisyen ünvanına aday gösterildi

Rusya Bilimler Akademisi, akademisyen ve muhabir üyesi olarak akademide aday gösterilen isimler listesini yayıladı.



Listede, çok farklı mesleklere sahip olan Ermeni kökenli 17 bilim insanı da yer aldı.



Rusya Bankalar Birliği Başkanı Garegin Tosunyan, enformasyon teknolojileri uzmanı, Rusya Bilimler Akademisi’nin muhabir üyesi Harutyun Avetisyan, dünyaca ünlü bilim insanı, Rusya Bilimler Akademisi’nin muhabir üyesi, “Intel Fellow” üvanına sahip Boris Babayan da anılan listede yer alan isimler arasında.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/19/Rusya-Ermeni-akademisyen/160185

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