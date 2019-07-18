‘Uluslararası Sanatçı Filmleri’ İstanbul Modern’de

Programın bu seneki konuğu Senem Gökçe Oğultekin

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı ‘Uluslararası Sanatçı Filmleri’ programını ağırlamayı sürdürüyor. Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019 (Artists’ Film International) programı 23 Temmuz’da İstanbul Modern’de başlıyor.

Bu yılki programda, toplum içindeki kültürel görüşler, inanç sistemleri ve beklentilerle ortaya çıkan kadınlık ve erkeklik durumlarının bütününü oluşturan toplumsal cinsiyet üzerine farklı gerçekliklerin yansımaları ele alınıyor. İstanbul Modern’in davetiyle sanatçı Senem Gökçe Oğultekin’in “Dun (Ev)” adlı videosu 2019 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

ABD’den İtalya’ya, Vietnam’dan Norveç’e

Program ve içeriğini İstanbul Modern Küratörü Öykü Özsoy ve Asistan Küratör Deniz Pehlivaner’in oluşturduğu Uluslararası Sanatçı Filmleri 2019 seçkisinde yer alan sanatçılar şöyle sıralanıyor:

Carolina Caycedo (Ballroom Marfa, Texas, Abd)

Theresa Traore Dahlberg (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç)

Atefa Hesari (Afganistan Güncel Sanat Merkezi, Kâbil, Afganistan)

Lars Laumann (Tromsø Sanat Merkezi, Tromsø, Norveç)

Jacopo Miliani (Gamec / Bergamo Modern ve Çağdaş Sanat Merkezi, Bergamo, İtalya)

Senem Gökçe Oğultekin (İstanbul Modern, Türkiye)

Marko Tirnanić (Belgrad Kültür Merkezi, Belgrad, Sırbistan)

Hguyen Hai Yen (Hanoi Doclab, Hanoi, Vietnam)

2019’un konuğu Senem Gökçe Oğultekin

Senem Gökçe Oğultekin’in “Dun (Ev)” adlı videosu, Türkiye’nin doğusunda, günümüzde Kars ilinin sınırları içinde yer alan Ani şehrinin kalıntılarında geçiyor. 10 ve 11. yüzyılda büyük bir kültür merkezi ve eski bir başkent olan bölgedeki yapılar, bugün Türkiye – Ermenistan sınırında doğal bir sınır işlevi gören Arpaçay Nehri etrafında yer alıyor. Bu coğrafyayı arka plana oturtan ve adını Ermenice “ev” kelimesinden alan video; beden, kadın, cinsiyet, kök, sınır ve geçmiş gibi dinamikler etrafında gelişiyor.

Sanatçının kendisinin de yer aldığı videoda, biri Türkiye’den diğeri Ermenistan’dan birbirine benzeyen iki kadının karşılaşmasını, aralarındaki çatışmayı ve önce bedenen sonra ruhen yakaladıkları uyumu gözler önüne seriyor. Kadın bedeninin yaşam alanı ile olan bağını merkeze alan video, birbirine ayak direyen iki birey üzerinden geliştirdiği karşıtlık sembolizmini görselleştirirken, farklılığın ritmi etrafında örülen anlatı “benzerliğe” doğru evriliyor.

Dun (Ev), 2018, Video, 13’13”

Müzikal Kompozisyon: Aslı Kobaner

Koreografi ve Dans: Gasia Papazyan, Senem Gökçe Oğultekin

Sanatsal işbirliği: Levent Duran

Senem Gökçe Oğultekin kimdir?

1982 İzmir doğumlu Senem Gökçe Oğultekin, koreograf, performans ve video sanatçısıdır. İstanbul Opera ve Balesi’nde çalışmalarına başlayan Oğultekin, Essen’daki Folkwang Sanat Üniversitesi Çağdaş Dans Bölümü’nden 2005 yılında mezun olur. Sanatçı, Pina Bausch, Va Wölfl, Meg Stuart, Laurent Chétouane, Mara Tsironi ve daha birçok koreografla çalışır. Avangart dans gruplarında çalışmalar yapan Oğultekin, aynı zamanda Paris’te Théâtre de la Ville, Brüksel’de Kaaitheater ve Essen’daki Pact Zollverein’da gerçekleşen gösterilerde dansçı, şarkıcı ve icracı olarak görev alır. Sanatçı, gösterileriyle Venedik Bienali, Tanzplattform Deutschland, Kunstenfestivaldesarts ve Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine-Saint Denis gibi festivallere katıldı. 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği video çalışmalarında Oğultekin, beden araştırmalarına, ses ve doğaçlamaya odaklanıyor.

16 sanat kurumunun ortaklığıyla

Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 16 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Kurumlar video sanatıyla ilgili bilgi ve araştırmalarını birbirleriyle paylaşıyor ve her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor. Her bir kurum tarafından yürütülen küratöryel çalışma sonucu oluşan ortak seçki, gösterimlerle izleyiciyle buluşuyor. İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Ergin Çavuşoğlu, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü ve Cengiz Tekin ve Pelin Kırca’nın videolarıyla katılmıştı.

https://t24.com.tr/haber/uluslararasi-sanatci-filmleri-istanbul-modern-de,831237

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