Ermenistan’da inşa edilecek Milli Stadyum için 300 milyon dolarlık bir yatırım olacak

Eğitim, bilim, kültür ve spor bakan yardımcısı Gevorg Loretsyan Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da inşa edilmesi öngörülen stadyumun uluslararsı bütün kriterlere uygun ve 35.000’den 40.000 kapasiteli olacağını bildirdi.

Nisan ayında yatırımcıyla müzakerelerde bulunmak için ABD’yi ziyaret eden Loretsyan yatırımcıdan artık resmi teklif geldiğini ve bakanlığa gönderildiğini duyurdu. Bu teklife göre yatırımcı Ermenistan’ın başkentinde UEFA 4’üncü kategoriye uygun bir stadyum inşa edilmesi için 300 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bakan yardımcısının sözlerine göre stadyum Yerevan’da inşa edilecek, aksi halde uluslararası maçların Yerevan’ın dışında organize etmek için diğer yerleşimler 4’üncü kategorinin kriterlerine uymuyor. O halde Avrupa şampiyonası maçları Ermenistan’da gerçekleştirilemez.

Dolayısıyla daha önce Ermenistan’ın başka bir idari bölgesinde inşa edilmesi hedeflenen Milli stadyum mutlaka Yerevan’da bulunmalı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/18/Yerevan-Milli-Stadyum-Ermenıstan/160085

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