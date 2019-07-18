Ermenice, Rusya’da en çok konuşulan 10 dil listesine girdi

Ermenice, Rusya’da en çok konuşulan 10 dil listesine girdi. 2010 yılında Rusya’da yapılan nüfus sayımını esas alarak hazırlanan listede toplam 15 dil yer aldı.

Araştırmaya göre, Rusya’da yaşayan 660.000 kişi Ermenice konuşuyor. Ermenilerin, Rusya’da yaşayan halklar arasında sayıca altıncı sıraya yer alması da dikkat çekici.

Rusya’nın resmi dili olan Rusça, ülkede yaşayan 137 milyon 494.839 kişi tarafından konuşuluyor. Ülkede en yaygın olan ikinci dil İngilizce’dir ve 7 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Üçüncü sırada Tatarca (4 milyon kişi), dördüncüde Almanca (2 milyon kişi) ve beşincide Çeçence (1.3 milyon kişi) var.

Onuncu sırada yer alan Ermenice’nin yanısıra Rusya’da en çok konuşulan 15 dil listesinde ayrıca Başkurtça, Ukraynaca, Çuvaşça, Avarca, Fransızca, Kabardeyce, Dargince, Azerice ve Osetçe de yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/18/Ermenice-Rusya/160043

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