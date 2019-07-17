Portekiz futbolunun efsanelerinden Nuno Gomes Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti

Portekiz Milli futbol takımı eski oyunculardan, Euro2020 UEFA elçisi efsanevi Nuno Gomes iki günlük çalışma ziyareti için Ermenistan’da bulunuyor.

Yerevan’daki Tsitsernakabert tepesinde bulunan Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret edip kurbanları anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra Gomes orada gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Ermenistan’da gerçekleşen U19 Euro2019 Avrupa Şampiyonasını izlemek için iki günlüğüne geldiğini açıklayan Portekizli futbolcu yıllar önce Portekiz Milli takımıyla beraber de Ermenistan’a geldiğini ve bunun ilk ziayareti olmadığını belirtti.

Ermeni futbolunun gelişmesi için Nuno Gomes’e göre genç futbolculara dikkat edilmesi gerekiyor ve şimdi Ermenistan’da buna dikkat etmeye başladılar.

Portekiz Milli takımı eski oyuncusu Gomes Ermeni Soykırımı anıtındayken “Şimdi en önemli yerdeyim ve buraya gelmem gerekiyordu. Böylece kurbanların anısına saygımı ifade etmeye çalışıyorum” ifadelerini dile getirdi.

Yerevan’da U19 Euro2019 Avrupa Şampiyonası maçlarını takip eden futbolcu Portekiz’in yarı final yada finale çıkacağını düşünüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/17/Portekiz-Nuno-Gomes-Ermeni-Soykırımı/160015

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