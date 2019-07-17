Eski Sovyet cumhuriyetleri istatistikleri: En hızlı büyüyen Tacikistanmış!

Eski Sovyet ülkelerinin bugünkü ekonomileri ne durumda? Rus basını, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) İstatistik Komitesi’nin verilerini mercek altına aldı. Bağımsız kaynaklar her ne kadar Tacikistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin istatistiklerine “kuşkuyla” baksa da, rakamlar “rekor büyüme” gösteriyor. Buna göre BDT ülkelerinde Ocak-Mayıs döneminde sanayi üretimi hacmi 2,5 kat arttı.

BDT İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, Ocak-Mayıs döneminde bu ülkelerde tüketici fiyatlarında da yüzde 3,1 oranında artış kaydedildi. Sanayi ürünleri fiyatlarındaki artış ise yüzde 2,2 oldu.

Yılın ilk 5 ayında BDT ülkelerinin gayrı safi hasılaları 1,1 oranında büyüdü. Verilere güvenilecek olursa, en yüksek büyüme oranı yüzde 7,5 ile Tacikistan’a ait.

İkinci sırada yüzde 7,1 ile Ermenistan var. Türkmenistan ekonomisi yüzde 6,2 büyürken, bu oran Rusya’da yüzde 0,5 ve Belarus’ta yüzde 1’de kaldı. Azerbaycan’ın büyüme oranı ise yüzde 2,2.

Yakaladığı yüksek büyüme oranına rağmen, Tacikistan BDT ülkeleri arasında en düşük maaş ortalamasına sahip ülke konumunda: 145 dolar. 1 Mayıs itibarıyla maaş ortalamasının en yüksek olduğu ülke ise 730 dolar ile Rusya.

http://www.turkrus.com/817337-eski-sovyet-cumhuriyetleri-istatistikleri-en-hizli-buyuyen-tacikistanmis–xh.aspx

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...