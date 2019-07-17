ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒՄՆԵՐ

Պատրիարքական տեղապահի ընտրութեան ժամանակ յառաջ քշուած ցաւալի պնդումները դժբախտաբար կը շարունակեն զբաղեցնել մեր համայնքին օրակարգը՝ նոր դրսեւորումներով։ Միջոցէ մը ի վեր շրջանառութեան մէջ էին լսումներ, ըստ որոնց Եկեղեցականաց համագումարի ընթացքին կարգ մը հոգեւորականներ պոռթկումով արտայայտուած են, թէ կաշառք առաջարկուած է իրենց։ Ըստ էութեան, այդ պոռթկումը քահանայի մը կողմէ յստակ ձեւով յանձնուած էր ժողովականներու ուշադրութեան։ Մենք այս խնդրին անդրադարձած էինք՝ առանց այդ քահանայ հօր անունը տալու։ Թէեւ ընկերային ցանցերը կ՚ողողուէին այս նիւթով, սակայն մենք յարմար դատած էինք խնդիրները չանձնականացնել։

Յամենայնդէպս, նոր բացայայտումներ կ՚ըլլան այս հարցին շուրջ։ Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան երէկ ընկերային ցանցերու վրայ հանդէս եկաւ այս խնդրին վերաբերեալ ուշագրաւ ու կարեւոր յայտարարութիւնով մը։ Ըստ երեւոյթին, ան արդէն յարմար դատած է ուղղակի խօսք մը ուղղել եւ ուղղակի ներկայանալ հանրութեան։ Քանի որ ինքը որոշած է հրապարակաւ արտայայտուիլ այս հարցին շուրջ, այլեւս որեւէ անպատեհութիւն խնդրոյ առարկայ չէ այս հարցի արձագանգներուն անդրադառնալ իր անուան առանցքին շուրջ։ Ան երէկ ընկերային ցանցերու վրայ հրապարակած թրքերէն յայտարարութիւնով անդրադարձած է իր ապրած ցաւին եւ պոռթկումին։ Մենք այս խնդրին չենք անդրադառնար տեղապահի ընտրութեան արդիւնքը շուքի տակ թողելու մտադրութեամբ։ Պարզապէս, հարցը ունի բարոյագիտական ծալքեր, որոնց անտեսումը կարելի չէ եւ որոնք պէտք է անպայման բացայայտուին՝ պատրիարքական ընտրութեան գործընթացի շարունակութեան երաշխաւորման եւ աւելի առողջ հունի մը մէջ դրուելուն նպատակով։ Ներկայացնելէ առաջ այս թրքերէն յայտարարութեան բնագիրը, հարկ կը համարենք ընդգծել նաեւ ուրիշ հանգամանք մը։ Այսպէս, եթէ Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեան գնահատելի համարձակութիւնով մը կը բանայ փակագծերը, կը դրսեւորէ քաղաքացիական արիութիւն, ապա իր այս դրական մօտեցումին ի շարունակութիւն՝ պէտք է բացայայտօրէն ըսէ նաեւ, թէ ո՛վ կամ ո՛վքեր կաշառք առաջարկած են իրեն։ Արդարեւ, այս հարցումին պատասխանը գոյութիւն չունի իր յայտարարութեան մէջ։ Ստորեւ կը ներկայացնենք Տ. Պետրոս Քհնյ. Պուլտուքեանի կողմէ երէկ ընկերային ցանցերու վրայ հրապարակուած թրքերէն յայտարարութեան բնագիրը։

SEVGİLİ İMANLILAR VE CEMAATİMİZ

Biz, din adamları olarak Rab’bimiz Hisus Krisdos’un egemenliğı altında, imanlı halkımıza karşı olan görevimizi yapmaya çalışan hizmetkarlarız.

Kutsal kilisemiz 1700 yıldan beri yaşamaktadır ve yaşayacaktır. Peki kutsal makamlarımız olan Gatoğigosluk ve Patriklik bu güne kadar hangi din adamına kalmıştır. Bu kavgayı hiç anlayamadım. Peki bu makamlara oturmak için, ahlaki olmayan, yani rüşvet, veya baskı yapılması adil midir veya insanlığa yakışır mı? İşte böyle bir teklif de maalesef tarafıma yapılmıştır. Bir din adamına böyle bir teklifin çok çirkin olduğunu ve bunun için açıklama beklediğimde ise, bana bunun iyi niyet ile yapıldığı söylendi. Bunu bana teklif eden malum şahıs, neden hemen değabah seçimi öncesi bana bunu söyledi ve kimlere ne türlü vaadler yapıldı, emin değilim. Bu beni açıkçası pek ilgilendirmiyor. Çünkü herkes kendi ahlakından sorumludur.

Cemaatimizden gerçekten din adamlarına yapılmış olan suçlamalar, hakaretler hatta ağır küfürler var. Ben diyorum ki din adamlarımızın içinde böyle teklifleri şiddetli bir şekilde reddedecek gururlu ruhaniler de var. Hamakumar joğovdaki bu açıklamamdan sonra bana kumarbaz olduğum, Kıbrıs’a gidip kumar oynadığım ve bu yüzden ciddi mali sıkıntılar yaşadığım gibi aslı astarı olmayan iftiralar atıldı. Ben bu iftiraları duyana kadar sorunu kendi içimizde yani dışarıya fazla yansıtmadan ve susarak hazmetmeye çalıştım. Fakat böyle bir iftiraya maruz kalmak, karalanmak kimin hoşuna gider ki? Ben böyle bir şey olmadığını her şekilde ispatlayabilirim. Herkesin bir takım mali sıkıntıları olabilir. İnsanların hayatlarındaki dönemeçlerde bu tür sıkıntıların olması gayet normaldir ve Rabbim bana baba olma gururunu yaşattı. Bunu sadece konumum itibari ile benim güvenebileceğim kişiler ile ve din adamlarımızla paylaştım.

Ülkemizdeki ekonomik duruma bağlı olarak bu tür maddi konularla gündeme gelmek hayatımda isteyebileceğim en son şeydir ve ayrıca tarafsız olduğum gerçeğini belirtiyor ve seçimlerin gerektiği gibi gerçekleştirilmesini temenni ediyorum.

Dualarımla

Der Bedros Kahana Buldukyan

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/17-07-2019-բացայայտումներ

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