Sami Hazinses Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

Sami Hazinses Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında Nerede Nasıl Öldüğü, Memleketi ve Nereli Olduğu? Sami Hazinses hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

SAMİ HAZİNSES KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1925 Ölüm tarihi : 23.Ağustos.2002

Sami Hazinses kaç yaşında öldü : 77

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sami Hazinses doğum yeri : Kırkpınar köyü, Dicle, Diyarbakır

Ölüm yeri : İstanbul

SAMİ HAZİNSES BİYOGRAFİSİ

Türk sinemasının unutulmaz komedi sanatçıları arasına girmeyi başaran Sami Hazinses ilk 1953 yılında Kara Davut filminde oynadı.

Sami Hazinses, 1925 yılında Diyarbakır’ın Dicle İlçesinin Herêdan (Kırkpınar) köyünde Mıgırdiç Daşçı Zıfqar ile Enna’nın oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Samuel Agop Uluçyan’dır. Mahalleli ona SAMO derdi. Sami Hazinses, Türkiyevatandaşı ermeni oyuncudur. Ailesi 1927 yılında köyünden Diyarbakır’ın Hançepek mahallesine taşınmıştır. Çocukluk ve gençlik yılları da burada geçmiştir. 1940 yılına kadar Diyarbakır’da Musiki Cemiyeti’nin icra heyetinde müzik ile ilgilendi, aynı zamanda şehrin eski ve usta Ermeni sanatkârları gibi puşicilik sanatını öğrendi.

İlkokuldan sonra okumayan Sami Hazinses, 1940yılının sonlarında çalışmak için İstanbul’a gitti. Bir süre dokuma fabrikasında çalıştı. İstanbul’a geldiği sırada, yine hemşehrisi olan film yapımcısı Mümtaz Alpaslan’ın filmlerinden birine müzik yapmış, daha sonra da Alpaslan’ın arzusu üzerine bir filmde de rol almıştır. “Acaba becerebilir miyim” endişesiyle başladığı sinema hayatı 40 yıldan fazla sürmüştür.

1953 yılında Mahir Canova’nın yönettiği, Cüneyt Gökçer, Atıf Kaptan, Altan Karındaş ve Muhterem Nur’un oynadıkları “Kara Davut” filmindeki küçük bir rolle sinema oyunculuğuna başladı. Hazinses, komedi oyunculuğunun yanında, bazı filmlerinde de dram oynadı. Bir söyleşisinde, onca film arasında en çok ‘Şafak Bekçileri’, ‘Kızgın Delikanlı’ ve ‘Cengiz Hanın Hazineleri’ni unutamadığını söylemişti.

Türk sinemasının unutulmaz komedi sanatçıları arasına girmeyi başaran Sami Hazinses, oyunculuğunun haricinde müzik ile de ilgisini devam ettirip, güfte ve beste çalışmaları yaptı. “Bir Dilbere Müpteladır Deli Gönlüm” adlı eserini Zeki Müren seslendirmiştir. En bilinen eserlerinden biri de Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlısesbaşta olmak üzere birçok sanatçının seslendirdiği “Derdimi Kimlere Desem” isimli klasikleşmiş şarkıdır.

Sami Hazinses, 1960 yılında, Metin Erksan yönetiminde Sezer Sezin, Kenan Pars, Kadir Savun ve Erol Taş ile “Şoför Nebahat” filminde oynadı ve o yıllarda çok sevilen aynı isimli şarkıyı besteledi. Sinemacıların bu yönünü de keşfetmesi üzerine Sami Hazinses, çeşitli filmlere müzik yaptı. Hazinses, bine yakın filmde unutulmaz kompozisyonlara imza attı.

Sami Hazinses, hiç evlenmedi. 1980 yılında emekli oldu. 2000 yılında Türk sinemasına katkılarından dolayı Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından “Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Sinema seyircileri yıllarca onu, komik rollerde, yan rollerde, karakter oyuncusu olarak izledi. Pekçok sinemasever, O’nun şair yanını, sesinin güzel olduğunu, pek çok dilde şarkılar söyleyebildiğini ve yayınlanmış bir şiir kitabının olduğunu bilmeyebilir. Ancak Sami Hazinses, iyi bir şair, iyi bir söz yazarıydı. Pekçok ünlü besteciye yazdığı sözleri vermiş, onlarda bu sözleri besteleyerek üne kavuşmuşlardı.

Sami Hazinses, ömrünün son günlerinde 9 aydır kalmakta olduğu GöztepeSemiha Şakir Huzurevi’nde geçirdi.

Sami Hazinses, 23 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul’da 77 yaşında şeker ve tansiyon ile bunlara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde ölmüştür. Cenaze töreni KadıköySurp Takavor kilisesinde yapıldıktan sonra Hasanpaşa Ermeni mezarlığına defnedildi.



Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

– Bitmeyen Bekleyiş (Sinema Filmi) 1997

– Şakir Tamkeriz (Sinema Filmi) 1997

– Hemşo Hasan (Video) 1997

– İki Karışık Gölge (Sinema Filmi) 1996

– Zehirli Çiçek (Sinema Filmi) 1996

– Sevda (Sinema Filmi) 1996

– Leş Kargaları (Sinema Filmi) 1996

– Bodyguard (Sinema Filmi) 1996

– Bitirim Şoför (TV Filmi) 1996

– Rambo Ramiz (Sinema Filmi) 1995

– İkimiz De Sevmiştik (Sinema Filmi) 1994

– İki Küçük Yaramaz (Rıza) (Sinema Filmi) 1994

– Ölüm Peşimizde (Sinema Filmi) 1994

– Sevmek Seninle Güzel (Sinema Filmi) 1994

– Sarhoş (Sinema Filmi) 1994

– O Günden Sonra (Sinema Filmi) 1994

– Göz Hapsi (Otelci Sami) (Sinema Filmi) 1994

– Dönüş (Sinema Filmi) 1994

– Deliler Kudurunca (Sinema Filmi) 1994

– Beklenmeyen Misafir (Sinema Filmi) 1994

– Bay Kamber (TV Dizisi) 1994

– Ateş Sönüyor (Sinema Filmi) 1994

– Alem Buysa (Tirbüşon) (TV Dizisi) 1994

– İnsanca Sevmek (Sami) (Sinema Filmi) 1993

– Yabancı (Sami) (Sinema Filmi) 1993

– Onu Beklerken (Sinema Filmi) 1993

– Kırmızı Gül (Meyhaneci Sami) (Sinema Filmi) 1993

– Çıplak (Sinema Filmi) 1992

– Tütmeyen Ocak (Sinema Filmi) 1992

– Pötürgeli Hasan (Video) 1992

– Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) 1992

– Herşeyi Bitirdik (Sami) (Sinema Filmi) 1990

– Hanımın Çiftliği (Berber Çırağı) (TV Dizisi) 1990

– Beni Mi Buldun (Sinema Filmi) 1990

– Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Kendisi) (Sinema Filmi) 1990

– Aşağı Köylü Memo -2 (Haso) (Sinema Filmi) 1990

– Aşağı Köylü Memo -1 (Haso) (Sinema Filmi) 1990

– Abuk Sabuk Bir Film (Kendisi) (Sinema Filmi) 1990

– İstanbul (Sinema Filmi) 1989

– Zulüm Treni (Sinema Filmi) 1989

– Sahipsizler (Sinema Filmi) 1989

– Keko İki Tatlı Serseri (Video) 1989

– Karılar Koğuşu (Topal Sefer) (Sinema Filmi) 1989

– Ceylan (Sinema Filmi) 1989

– Canımdan Can İste (Sinema Filmi) 1989

– Aşkın Sonu (Sinema Filmi) 1989

– Av (Nuri) (Sinema Filmi) 1989

– Toprağın Gücü (Kel Hıdır) (Sinema Filmi) 1988

– Köy Kabadayıları (Sinema Filmi) 1988

– Dilekçe (Sinema Filmi) 1988

– Ah Bir Çocuk Olsaydım (Sinema Filmi) 1988

– Şoför Parçası (Sami) (Sinema Filmi) 1987

– Yıllar (Sinema Filmi) 1987

– Yolun Sonundaki Karanlık (Topal Cemil’in Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1987

– Yoksullar (Sinema Filmi) 1987

– Oyunun Kuralı (Sinema Filmi) 1987

– Kiralık Katil Keko Londra’da (Sinema Filmi) 1987

– Keko’nun Aşkı Zeyno (Sinema Filmi) 1987

– Günah Olmasa (Sinema Filmi) 1987

– Gönlü Bol (Video) 1987

– Damga (Cemile’nin Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1987

– Ölüm Vuruşu (Sami Dayı) (Sinema Filmi) 1986

– Sülün Osman (Sinema Filmi) 1986

– Seni Seviyorum (Zühtü) (Sinema Filmi) 1986

– Kurtar Yarap (Sinema Filmi) 1986

– Korkusuz (Sinema Filmi) 1986

– Kimsesiz (Video) 1986

– Kahkaha Marketi (İsmail) (Sinema Filmi) 1986

– Kader Rüzgarı (Sami) (Sinema Filmi) 1986

– Himmet Ağa’nın İzdivacı (Video) 1986

– Hatırladıkça (Sinema Filmi) 1986

– Güldürme Beni (Sinema Filmi) 1986

– Ekmek Parası (Video) 1986

– Ağlıyorsam Yaşıyorum (Sinema Filmi) 1986

– Ağa Bacı (Leyla’ya Asılan Adam) (Video) 1986

– Ava Giden Avlanır (Temizlik Görevlisi) (Sinema Filmi) 1986

– Sevgi Damlacıkları (Sinema Filmi) 1985

– Patron Duymasın (Çaycı Murtaza) (Sinema Filmi) 1985

– Güllü Kız (Sinema Filmi) 1985

– Gazino Bülbülü (Dilsiz) (Sinema Filmi) 1985

– Dön Bana (Sinema Filmi) 1985

– Acımak (Bekçi Seyfi) (TV Dizisi) 1985

– Çiğdemcik (Sinema Filmi) 1984

– Yangın (Çaycı) (Sinema Filmi) 1984

– Sevdalandım (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1984

– Gırgıriyede Büyük Seçim (Tayfur’un Adamı) (Sinema Filmi) 1984

– Fırtına Kemal (Sami) (Sinema Filmi) 1984

– Çelik Mezar (Taksici) (Sinema Filmi) 1983

– Yorgun (Sinema Filmi) 1983

– Gırgıriyede Cümbüş Var (Tuzsuz Ömer in Adamı) (Sinema Filmi) 1983

– Can Kurban (Urfalı Sami Usta) (Sinema Filmi) 1983

– Bir Zamanlar Kardeştiler (Şeker Sami ) (Sinema Filmi) 1983

– Şıngırdak Şadiye (PepeHüsnü) (Sinema Filmi) 1982

– Yürek Yarası (Çerçi) (Sinema Filmi) 1982

– Soğukoluk (Sinema Filmi) 1982

– Buyurun Cümbüşe (Bakkal Sami) (Sinema Filmi) 1982

– Bizim Mahalle (Sinema Filmi) 1982

– Ölmeyen Arkadaşlık (Sinema Filmi) 1981

– Seviyorum Allahım (Sinema Filmi) 1981

– Kara Bahtım (Sinema Filmi) 1981

– Hamaylı Boynundayım (Sinema Filmi) 1981

– Aşk Pınarı (Sinema Filmi) 1981

– Mahmut Mangal (TV Dizisi) 1980

– Beş Parasız Adam (Tavukçu Güzeli İbo) (Sinema Filmi) 1980

– Kenarın Kızları (Sinema Filmi) 1979

– Gönül Oyunu / Yatak Hikayemiz (Sinema Filmi) 1979

– Gizli İlişkiler (Sinema Filmi) 1979

– Canikom (Cemil) (Sinema Filmi) 1979

– İsmet Bu Ne Kısmet (Sinema Filmi) 1978

– Yengen (Aşçı Sami) (Sinema Filmi) 1978

– Yara (Sinema Filmi) 1978

– Tatlı Sevgilim Kaymaklı Lokum (Sami) (Sinema Filmi) 1978

– Sormagir Sokağı (Sinema Filmi) 1978

– Seven Unutmaz (Sami) (Sinema Filmi) 1978

– Köşeyi Dönen Adam (Sarhoş Rıfkı ) (Sinema Filmi) 1978

– Kadınlar Hamamı (Sami) (Sinema Filmi) 1978

– Fırçana Bayıldım Boyacı / Erke… (Sinema Filmi) 1978

– Bizim Fıstıklar (Sinema Filmi) 1978

– Tövbekar (Cemal) (Sinema Filmi) 1977

– Sihirli Gözlük (Sinema Filmi) 1977

– Eşref (Adem) (Sinema Filmi) 1977

– Bizim Kız (Bakkal) (Sinema Filmi) 1977

– Babanın Evlatları (Beşir’in Adamı) (Sinema Filmi) 1977

– Aşk Mahkumları (Sinema Filmi) 1977

– Aslan Bacanak (Berber Çırağı Necdet) (Sinema Filmi) 1977

– Zühtü (I) (Sinema Filmi) 1976

– Sıralardaki Heyecan (Sinema Filmi) 1976

– Oldu Olacak (Bay Keleş) (Sinema Filmi) 1976

– O Biçim Miras (Sinema Filmi) 1976

– Bitmeyen Şarkı (Aynalı Ali) (Sinema Filmi) 1976

– Analar Ölmez (Remzi) (Sinema Filmi) 1976

– Ah Ne Güzel Nane Şekeri (Garson) (Sinema Filmi) 1976

– Ah Dede Vah Dede (Dursun) (Sinema Filmi) 1976

– Ah Bu Gençlik (Sinema Filmi) 1976

– Zımbala Bilal / Her Yol Sana Helal (Sinema Filmi) 1975

– Tantana Kemal (Sinema Filmi) 1975

– Sarı Necmiye / İt Adası (Sinema Filmi) 1975

– Minik Cadı (Kiralık Katil) (Sinema Filmi) 1975

– Kadınlar Hayır Derse (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1975

– Hem Seviş Hem Dövüş / Trafik C… (Sinema Filmi) 1975

– Gülşah (Aşçı) (Sinema Filmi) 1975

– Gariban Şakir (Sinema Filmi) 1975

– Evcilik Oyunu (Sami) (Sinema Filmi) 1975

– Deli Kız (Tosun) (Sinema Filmi) 1975

– Bahtı Kara Yarim (İzmarit) (Sinema Filmi) 1975

– Acele Koca Aranıyor (Otel Katibi) (Sinema Filmi) 1975

– Öpme Sev (Memo) (Sinema Filmi) 1974

– Yaz Bekarı (Mıstık) (Sinema Filmi) 1974

– Parasızlar (Plaj Görevlisi) (Sinema Filmi) 1974

– Hadi Beni Şaşırt ( ) (Sinema Filmi) 1974

– Dertler Benim Olsun (Sinema Filmi) 1974

– Atını Seven Kovboy (Avarel Dalton) (Sinema Filmi) 1974

– Almanyalı Yarim (Sinema Filmi) 1974

– Özleyiş (İbiş) (Sinema Filmi) 1973

– Züleyha (Garip) (Sinema Filmi) 1973

– Vurgun (Sinema Filmi) 1973

– Kolsuz Kahramanın Kolu (Sami) (Sinema Filmi) 1973

– Kara Sevda (Nuri) (Sinema Filmi) 1973

– Ezo Gelin (Davulcu Garip) (Sinema Filmi) 1973

– Dağlar Kurbanı (Akıllı) (Sinema Filmi) 1973

– Bitirimler Sosyetede (Babanın Adamı) (Sinema Filmi) 1973

– Bitirim Kardeşler (Seyit Abdullah’ın Adamı) (Sinema Filmi) 1973

– Anneler Günü (Levent Demirbilek) (Sinema Filmi) 1973

– Acı Hayat (Garip) (Sinema Filmi) 1973

– Çapkınlar Şahı / Don Juan 72 (Sinema Filmi) 1972

– Ver Allahım Ver (Sakar Nuri) (Sinema Filmi) 1972

– Ustura Kemal / İstanbul Kabada… (Sinema Filmi) 1972

– Karamanın Koyunu (Sinema Filmi) 1972

– Kaplan Kadın Dehşet Adasında (Sinema Filmi) 1972

– Hakikat (Mahalle Bekçisi) (Sinema Filmi) 1972

– Bitirim (Sinema Filmi) 1972

– Belalılar Şehri (Sinema Filmi) 1972

– Balıkçı Kız (Sinema Filmi) 1972

– İşte Deve İşte Hendek (Nuri) (Sinema Filmi) 1971

– Üç Kızgın Cengaver (Sinema Filmi) 1971

– Ölüm Bana Vız Gelir (Sinema Filmi) 1971

– Yaban Ali (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi) 1971

– Satın Alınan Koca (Rüstem) (Sinema Filmi) 1971

– Oyun Bitti (İsmail) (Sinema Filmi) 1971

– Mavi Boncuk Lassi (Sinema Filmi) 1971

– Keloğlan Ve Yedi Cüceler (Keloğlan) (Sinema Filmi) 1971

– Hem Döğüş Hem Seviş (Çok Meslek Rıfat) (Sinema Filmi) 1971

– Gölgem Bile Benden Korkar (Sinema Filmi) 1971

– Fatoş Sokakların Meleği (Bahçıvan) (Sinema Filmi) 1971

– Fadime Cambazhane Gülü (Abdi) (Sinema Filmi) 1971

– Donkişot Sahte Şövalye (Şanso Panço) (Sinema Filmi) 1971

– Belanın Kralı (Ramo) (Sinema Filmi) 1971

– Bebek Gibi Maşallah (Sami) (Sinema Filmi) 1971

– Bayan Bacak Ve Tabanca Bıçak (Sinema Filmi) 1971

– AltınMı Aşk Mı (Sinema Filmi) 1971

– Şoför Nebahat (Sami) (Sinema Filmi) 1970

– İşportacı Kız (Hüseyin) (Sinema Filmi) 1970

– Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Viraj Ali) (Sinema Filmi) 1970

– Yumruk Pazarı (Sinema Filmi) 1970

– Yaşamak İçin Öldüreceksin (Sinema Filmi) 1970

– Yaralı Ceylan (Pıtpıt) (Sinema Filmi) 1970

– Talihsiz Baba (Sinema Filmi) 1970

– Seven Ne Yapmaz (Kemancı) (Sinema Filmi) 1970

– Maskeli Şeytan (Sinema Filmi) 1970

– Kralların Kaderi Değişmez (Sinema Filmi) 1970

– Kaçak (Sinema Filmi) 1970

– Kafkas Şahini (Sinema Filmi) 1970

– Beyaz Güller (Mıstık) (Sinema Filmi) 1970

– Aşktan da Üstün (Muhsin) (Sinema Filmi) 1970

– Arım, Balım, Peteğim (Müzisyen) (Sinema Filmi) 1970

– Amber (Sinema Filmi) 1970

– Alçaklar Affedilmez (Sinema Filmi) 1970

– Ah Müjgan Ah (Gamsız) (Sinema Filmi) 1970

– Yumurcak (Baloncu) (Sinema Filmi) 1969

– Tatlı Serseri (Sinema Filmi) 1969

– Sevgili Babam (Mahalle Çalgıcısı Veli) (Sinema Filmi) 1969

– Sevdiğim Adam (Sami) (Sinema Filmi) 1969

– Serseri Kabadayı (Sinema Filmi) 1969

– Sarı Çizmeli (Sinema Filmi) 1969

– Maskeli Süvari Tom Miks’e Karş… (Hamza Abi) (Sinema Filmi) 1969

– Karaoğlan’ın Kardeşi Sargan (Sinema Filmi) 1969

– Kadere Boyun Eğdiler (Sinema Filmi) 1969

– Izdırap Şarkısı (Amiral) (Sinema Filmi) 1969

– Gel Desen Gelemem Ki (Sinema Filmi) 1969

– Dost Hançeri (Pıtpıt) (Sinema Filmi) 1969

– Dağlar Şahini (GARİP) (Sinema Filmi) 1969

– Dağlar Kızı Reyhan (Gariban) (Sinema Filmi) 1969

– Asyalı Dişi Cengaver (Sinema Filmi) 1969

– Asi Kabadayı (Sinema Filmi) 1969

– Ölümsüz Adam (Sinema Filmi) 1968

– Çatallı Köy (Çoban (Godaloğlu)) (Sinema Filmi) 1968

– Yaşamak Haram Oldu (Musa) (Sinema Filmi) 1968

– Sevmekten Korkuyorum (Sinema Filmi) 1968

– Parmaksız Salih (Sülün Ahmet) (Sinema Filmi) 1968

– Mezarım Mermerden Olsun (Yetim Ali) (Sinema Filmi) 1968

– Kızıl Maske (Memo) (Sinema Filmi) 1968

– Kafkas Kartalı (Sinema Filmi) 1968

– Kadın Değil, Baş Belası (Avukat) (Sinema Filmi) 1968

– Haris Ruhlar (Selim) (Sinema Filmi) 1968

– Avanta Kemal Torpido Yılmaz’a … (Sinema Filmi) 1968

– Şark Yıldızı (Sinema Filmi) 1967

– Yılmayan Adam (Şaban) (Sinema Filmi) 1967

– Sen Benimsin (Sinema Filmi) 1967

– Nemli Gözler (Sinema Filmi) 1967

– Külhanbeyler Kralı (Sinema Filmi) 1967

– Gecekondu Peşinde (Bekçi) (Sinema Filmi) 1967

– Garipler Sokağı (Yetim) (Sinema Filmi) 1967

– Bir Dağ Masalı (Sıçan Ali) (Sinema Filmi) 1967

– İntikam Ateşi (Sinema Filmi) 1966

– Yarını Olmayanlar (Sinema Filmi) 1966

– Yakut Gözlü Kedi (Foto Arslan) (Sinema Filmi) 1966

– Sokak Kızı (Kansız) (Sinema Filmi) 1966

– Severek Döğüşenler (Sinema Filmi) 1966

– Kalpsiz (Sinema Filmi) 1966

– Kadınlar Dövülmez (Sinema Filmi) 1966

– Kadın Avcıları (Sinema Filmi) 1966

– Hayat Kasırgaları (Sinema Filmi) 1966

– Geceler Yarim Oldu (Sinema Filmi) 1966

– Garip Çalıkuşu ( ) (Sinema Filmi) 1966

– Fırtına Beşler (Sinema Filmi) 1966

– Fatih’in Fedaisi (Muhafız) (Sinema Filmi) 1966

– Bir Ateşim Yanarım (Yaşar) (Sinema Filmi) 1966

– Beynimdeki Şeytan (Otel Görevlisi) (Sinema Filmi) 1966

– Şepkemin Altındayım (Kansız) (Sinema Filmi) 1965

– Şeker Gibi Kızlar (Nikah Memuru Ali) (Sinema Filmi) 1965

– İçimizdeki Boşluk (Sinema Filmi) 1965

– İstanbul Kazan Ben Kepçe (Sinema Filmi) 1965

– Çiçekçi Kız (Bahçıvan) (Sinema Filmi) 1965

– Veda Busesi (Aşçı) (Sinema Filmi) 1965

– Tavan Arası (Sinema Filmi) 1965

– Sevişmek Yasak (Sinema Filmi) 1965

– Lafını Balla Kestim (Sinema Filmi) 1965

– Korkunç İntikam (Sinema Filmi) 1965

– Kalbimdeki Serseri (Sinema Filmi) 1965

– Dört Deli Bir Aptal (Sinema Filmi) 1965

– Buzlar Çözülmeden (Katip) (Sinema Filmi) 1965

– Şoför Nebahat Ve Kızı (Trafik Rıza) (Sinema Filmi) 1964

– Son Tren (Müstahdem) (Sinema Filmi) 1964

– Kızgın Delikanlı (Memo) (Sinema Filmi) 1964

– Keşanlı Ali Destanı (Sinema Filmi) 1964

– Keşanlı Ali (Sinema Filmi) 1964

– Evcilik Oyunu (Bekçi) (Sinema Filmi) 1964

– Ankara’ya Üç Bilet (Sinema Filmi) 1964

– Adalardan Bir Yar Gelir Bizlerlere (Sinema Filmi) 1964

– Abidik Gubidik (Zalim’in Adamı) (Sinema Filmi) 1964

– Şafak Bekçileri (Memo) (Sinema Filmi) 1963

– Yedi Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi) 1963

– Kendini Arayan Adam (Garip) (Sinema Filmi) 1963

– Geçim Dünyası (Sinema Filmi) 1963

– Cici Can (Atar Reis) (Sinema Filmi) 1963

– Adanalı Tayfur (Sami) (Sinema Filmi) 1963

– İki Çalgıcının Seyahati (Sinema Filmi) 1962

– Çifte Kumrular (Sinema Filmi) 1962

– Memnu Meyva (Sinema Filmi) 1962

– Lekeli Kadın (Kansız) (Sinema Filmi) 1962

– Cengiz Han’ın Hazineleri (Kazgagası Çakır) (Sinema Filmi) 1962

– Biz de Arkadaş mıyız? (Kansız Mustafa) (Sinema Filmi) 1962

– Bir Haydut Sevdim (Sinema Filmi) 1962

– Bir Gecelik Gelin (Sinema Filmi) 1962

– Billur Köşk (Sinema Filmi) 1962

– Akasyalar Açarken (Hademe Sami) (Sinema Filmi) 1962

– Tatlı Bela (Bekir) (Sinema Filmi) 1961

– Sessiz Harp (Sinema Filmi) 1961

– Oy Farfara Farfara (Sinema Filmi) 1961

– Mahalleye Gelen Gelin (Orhan’ın Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1961

– Karanlıkta Yaşayanlar (Sinema Filmi) 1961

– Kadın Asla Unutmaz (Pasta Ustası) (Sinema Filmi) 1961

– Dikenli Gül (Sinema Filmi) 1961

– Altın Kalpler (Sinema Filmi) 1961

– Şoför Nebahat (Sami) (Sinema Filmi) 1960

– Vatan ve Namus (Şoför) (Sinema Filmi) 1960

– Can Mustafa (Şoför) (Sinema Filmi) 1960

– Ayşecik Şeytan Çekici (Çığırtkan) (Sinema Filmi) 1960

– Aslan Yavrusu (Balıkçı) (Sinema Filmi) 1960

– Karacaoğlan’ın Kara Sevdası (Kısacık Hasan) (Sinema Filmi) 1959

– Korsan (Sinema Filmi) 1957

– Kara Davut (Sinema Filmi) 1953

