Osmanlı İmparatorluğu’nda basılan Ermenice yazılı banknot hakkında dikkat çekici bilgiler

Dünyada dört dilde basılan tek paranın Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanıldığı ortaya çıktı.

1880-1890’lı yıllarda tedavülde olan bir altın liralık Osmanlı Bankası banknotu, Osmanlıca, Ermenice, Fransızca ve Rumca olarak basılmıştı.

Banknot üzerinde Ermenice olarak «Վճարելի Յօսմանեան կայսերական պանգն., Կ․ Պոլիս Օսմանեան 1 ոսկի» (Osmanlı İmparatorluğu banknotu, K. Polis, 1 Osmanlı Altın) yazılmıştı.

Her ne kadar da paranın, Osmanlının çok dilli etnik yapısı nedeniyle dört dilde basıldığı denilse de, bu paranın varlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin hem sayısının, hem yerinin ne kadar önemli olduğunun net bir işareti.

Osmanlı’da diğer yazı dillerinin yanı sıra Ermeni harfli Türkçe’nin de yaygın olarak kullanıldığı da bilinmekte.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/11/Osmanlı-İmparatorluğu-Ermenice-banknot/159538

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