Charles Aznavour anısına Fransız “G-5” grubu “Senin için, Ermenistan” şarkısını seslendirdi (video)

Fransız “Gipsy Five” müzik grubu Charles Aznavour’un anısına ve onun vatanına saygı ifadesi olarak meşhur “Senin için, Ermenistan” (Pour Toi Arménie) şarkısını yeni bir yaklaşımla seslendirdi.

“Gipsy Five” müzik grubu 10-15 yaşında olan 5 çocuktan ibarettir. Çocuklar arasında “The Voice” (O ses Fransa) yarışmasında birinci olan Manuella Dias da yer alıyor.

“Senin için, Ermenistan” şarkısının yeni versiyonu ilk defa 5 Temmuz’da izleyicilere sunuldu.

Hatırlanacağı üzere “Senin için, Ermenistan” şarkısı 7 Aralık 1988 tarihinde Ermenistan’da meydana gelen yıkıcı depremden sonra, depremden mağdur olanları yardım etmek amacıyla yazılmıştır. Bestesi Fransa’da yaşayan meşhur Ermeni besteci Georges Garvarentz’e sözleri ise Charles Aznavour’a ait.

İlk defa bu şarkı 20 Aralık 1988 tarihinde Fransız Devlet televizyonunda yayınlandı. Fransa’nın en meşhur 87 şarkıcılar şarkıyı seslendirdi. Klibi ise Henri Verneuil çekti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/11/Charles-Aznavour-Fransa-Ermenistan/159550

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