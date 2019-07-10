İsrail Ermenistan Büyükelçisi, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksini ziyaret etti

İsrail’in yeni atanan Ermenistan Büyükelçisi Eliav Belotserkovsky, Ermeni Soykırımı Kurbanları “Tsitsernakaberd” Anıtını ziyaret edip soykırımın masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Yeni atanan Büyükelçi “Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü” Vakfı Direktörü Harutyun Marutyan ile Anıt Kompleksini gezdi.

Marutyan, Belotserkovsky’e 20. yüzyılda yapılan en büyük soykırımlarından birini ve Tsitsernakaberd’in hikayelerini anlattı.

İsrail bugüne dek Ermeni Soykırımını tanımadı ancak bu konu İsrail Parlamentosu Kneset’te bir kaç defa ele alındı.

Yerevan’da İsrail 71. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte İsrail Ermenistan Büyükelçisi Eliav Belotserkovsky konuşma yapacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/10/İsrail-Ermenistan-Soykırım-Ermeni-Belotserkovsky/159403

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