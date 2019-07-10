Ermenistan Dışişleri Bakanlığın’dan Türkiye’ye “Kıbrıs mesajı”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde yeni sondaj çalışmaları başlatma çabaları vesilesiyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Kuzey Doğusunda yeni sondaj çalışmaları yapma çabaları konusunda derin endişelerimiz var. Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin sürekli kışkırtıcı eylemleri, bölgenin istikrar ve güvenliğini tehlikeye atıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile halkına tam destek ve dayanışmamızı bir kez daha teyit ediyoruz. Türkiye’yi Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki tüm çalışmalarını durdurmaya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve Kıbrıs halkının, dış baskılara maruz kalmadan kendi siyasi, sosyal ve ekonomik gelişimine yoğunlaşma hakkına saygı duymaya çağırıyoruz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/10/Ermenistan-Dışişleri-Türkiye-Kıbrıs/159459

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