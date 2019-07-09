Kim Kardashian’dan, Ermeni Soykırımı’nın tanınma mücadelesine katılma kararı

ABD’li Ermeni şov yıldızı Kim Kardashian, “The Wall Street Journal”a verdiği demeçte Ermeni Soykırımı’nın tanınması mücadelesine katılacağını duyurdu.

ABD’de adalet sistemi reformları için mücadele veren Kardashian, Soykırım mücadelesine de yoğunlaşmak istediğini dile getirerek, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e konuyu ele almak ricasıyla bir mektup gönderdiğini bildirdi. Kardashian, ABD’li tanınmış bir avukat olan rahmetli Robert Kardashian’ın kızı olan Kim, “Babam çok gurur duyacaktı” dedi.

Kaynak, ABD Kongre üyesi Jackie Speier’in de Kim’i arayarak, Ermeni Soykırımı’nın tanınması mücadelesinde Kardashian-West çiftin yardımını istediğini bildirdi. Speier’in Kardashian’a, “Eğer Devlet Başkanı’nın, Ermeni Soykırımı’nı tanımasını sağlayabilsen, Kongre’de Soykırım kararlarının kabul edilmesi için bu bir dönüm noktası olacak” dediği öğrenildi.



Üç gün sonra ABD adalet sistemindeki reformları konuşmak için Beyaz Saray’ı ziyaret edecek olan Kim, Ermeni Soykırımı konusunu da gündeme getireceğini duyurdu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/09/Kim-Kardashian-Ermeni-Soykırımı/159365

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