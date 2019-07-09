Hataylı ve Mersinli Gençler Bir Araya Geldi!

Hatay ve Mersin Kiliseleri “Gençlik Buluşması” yoğun katılımla hafta sonu gerçekleştirildi. Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal’ın da katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Buluşması oldukça verimli geçti.

Buluşmaya, Episkopos Kayyal’ın yanı sıra Samandağ, Antakya, Altınözü ve Mersin kiliselerinin ruhani liderleri ve gençlik komiteleri ile çok sayıda genç katılım gösterdi.

Bu yılki Ortodoks Gençliği Buluşma programı, 30 Haziran 2019 Pazar günü Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil ile Antakya Kilisesi Pederi Dimitri Doğum birer açılış konuşması yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal ise “Aile Küçük Bir Kilisedir” başlığı altında, bölge gençlerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Papaz adayı olan Teolog Abdullah Papasoğlu da “Eşler Arası Sağlıklı İletişim ve Mutlu Bir Aile Kavramı” konusunda bir sunum gerçekleştirdi ve daha sonra kilisenin bahçesinde kısa bir kahve molası verildi.

Molanın ardından ise programın ikinci bölümünde Samandağ Ortodoks Kilisesi Pederi Dimyan Yakupoğlu “Çocukların Hristiyanca Eğitimi” konusunda, katılımcılara bilgiler aktarırken, Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Ceylan Naz Büyükgazel de “Çocuklarımızın Psikolojik Gelişimindeki Yararlı ve Zararlı Etkenler” konusunda bilgiler verdi.

Çocukların korkularını yenmesinde ailelere öneriler, yaşına göre çocuğa sorumluluk vermenin önemi, yaşanan olaylar karşısında anne-babanın doğru tutumları, çocuklarda öfke kontrolü, çocuklarda problem çözme ve baş etme becerisi kazandırma, çocuk gelişim dönemleri konularında gençlere bilgiler aktaran Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Ceylan Naz Büyükgazel, çocuk geliminde anne-babanın tutum ve davranışlarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Büyükgazel, anne-babanın rol model olmaları gerektiğini söyledi.

Antakya Ortodoks Kilisesi Pederlerinden Can Dellüller’in kapanış konuşmasının ardından Ortodoks Gençliğinin yıl boyunca yaptığı etkinlikleri tanıtan bir slayt gösterisi sunuldu. Slayt sunumunun ardından da tüm konuşmacılara ve programda emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.

Episkopos Kostantin Kayyal ile tüm pederlerin önderliğinde yapılan şükür duasının ardından hep birlikte akşam yemeği yendi ve müzik eşliğinde eğlence tertip edildi. Müziğin ritmine uyan gençler hep birlikte eğlenmenin tadına vardılar.

(SAT-7 TÜRK/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

http://haber.sat7turk.com/hatayli-ve-mersinli-gencler-bir-araya-geldi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...