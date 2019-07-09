ABD’nin olası yeni gümrük tarifeleri İncil yayıncılarını vurabilir

Faruk Can

Amerikalı dini eser yayıncıları, Başkan Donald Trump’ın Çin’e uygulamayı önerdiği yeni gümrük tarifeleri yüzünden İncil sıkıntısı yaşanabileceğini açıkladı.

Her yıl milyonlarca, bazı tahminlere göre 150 milyonun da üzerinde İncil Çin’de basılıyor. Tasarıyı eleştirenler yeni tarifelerin İnciller’in maliyetini yükselteceğini ve Hristiyan organizasyonların misyonerlik faaliyetlerine zarar vereceğini savunuyor.

HarperCollins Hristiyan Yayıncılık tarafından yayınlanan bilgi notuna göre, Yayınevi Başkanı Mark Schoenwald kısa bir süre önce Amerikan Ticaret Ateşesi’ne Trump yönetiminin tüketicilere ve dindar organizasyonlara bir “İncil vergisi” uygulamayı hiç düşünmediğine inandıklarını belirtmiş.

İncil basımından Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük iki yayınevi Zondervan ve Thomas Nelson HarperCollins’e ait ve bu iki şirket İncil basımlarının yüzde 75’ini Çin’de gerçekleştiriyor. Pazar büyüklüğünü tam olarak kestirmek zor olsa da HarperCollins’ten bir sözcü ABD’de her yıl 20 milyon İncil’in satıldığını tahmin ettiklerini belirtiyor.

NDP Grubu da 2018 yılında 5,7 milyon İncil satışı gerçekleştirdi. Ama bu sayıya toplu satışlar dahil değil.

Bu rakamlarla bile İncil ABD’de açık ara en fazla satılan kitap konumunda. Geçen senenin en çok satanlar listesinin başında bulunan Michelle Obama’ya ait “Becoming”‘in bile 3,5 milyon adet satıldığı tahmin ediliyor.

Yeni tasarıya göre tüm kitaplardan yüzde 25 gümrük vergisi alınacak ama bundan en fazla etkilenenin İncil ve çocuk kitapları olacağı belirtiliyor.

Sektör uzmanları her iki grup içinde kullanılan matbaaların özel gereksinimleri olması nedeniyle Amerikalı matbaa evlerinin Çin’deki basımları karşılamalarının bir hayli zor olacağını belirtiyor. Schoenwald Amerikalı yayıncıların İncil basımlarını yıllar önce Çin’e kaydırdığını ve bu basımları yapabilecek yerel matbaanın neredeyse hiç kalmadığını belirtiyor.

Evanjelik Hristiyan Yayıncılar Birliği Başkanı Stan Jantz da dünyadaki İncil basımının yarıdan fazlasının Çin’de gerçekleştirildiğini belirtti. Söz konusu vergilerin İncil’i ücretsiz olarak dağıtan organizasyonlara zarar verirken, yayıncıların makul fiyatlarda satışını da zorlaştıracağını belirtti.

Matbaa basımının özel bir teknoloji gerektirmediğini belirten yayıncılar burada uygulanacak bir verginin Çin’in Amerikan ticari sırlarına ya da teknolojisine erişimini kısıtlama konusunda herhangi bir katkısı olmayacağını vurguluyor.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son G-20 toplantısında ticaret müzakerelerinin devam etmesi konusunda anlaştı. Bunun üzerine yürürlüğe giren ve ek gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne ilave olarak hazırlanan 300 milyar dolarlık ürüne tarife uygulanması planı şimdilik askıya alındı. Fakat müzakerelerin tekrar çökmesi durumunda bu ürünler arasında bulunan İncil ithalatının en fazla etkilenen ürünler arasında olacağın kesin gibi duruyor.

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