Vatandaşlar dilekçeyle TBMM’ye başvurdu: ‘Sözde soykırım’a misillemede bulunun

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Dünyada birçok ülke parlamentosunun gündeminde olan ve son olarak İtalya ile Fransa’nın aldığı, “sözde soykırım” iddialarına ilişkin kararlar vatandaşları isyan ettirdi. “Harekete geçin, siz de benzer karar alın” diyerek TBMM’ye başvuran vatandaşlar, Türk vatandaşlarının savunmasız kaldığını, fiziki ve psikolojik baskıya maruz bırakıldığını vurguladı.

Milliyet’in edindiği bilgiye göre, TBMM Dilekçe Komisyonu’na yapılan başvuruda, vatandaşlar, Türkiye aleyhine ülke parlamentolarından üste çıkarılan, “sözde Ermenisoykırımı” iddialarına ilişkin kararların Meclis tarafından kınanması ve karşı yaptırımların hayata geçirilmesi istendi. İtalya Parlamentosu’nun 11 Nisan’da “Ermeni soykırımının resmi olarak tanınmasını ve bunun uluslararası alanda savunulmasını” içeren bir karar aldığına vurgu yapılan başvuruda, yine 2001’den itibaren parlamentosunda aldığı kararla sözde Ermeni soykırımını tanıdığını açıklayan Fransa’nın da bu defa Cumhurbaşkanı’nın yayımladığı kararnameyle 24 Nisan’ın bundan böyle, “Sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü” ilan ettiği anımsatıldı. Başvuruda şu talepler sıralandı:

MAHKUM EDİLİYORUZ: Hukuksal bir kavram olan, ancak mahkeme kararının konusunu teşkil eden ve ağır suçluluk durumunu tarif eden soykırım nitelemesiyle, bu şekilde düşünmeyenler ve Türk halkı bir nevi mahkum edilerek, hedef haline getirilmesi en başta insan haklarına aykırıdır.

SAVUNMASIZ BIRAKIYOR: Aynı zamanda Türk vatandaşlarının haklarını ihlal ederek, hak müdafaası açısından savunmasız bıraktığı da açıktır. Söz konusu kararlar, insanlığın en temel hakkı olan düşünce ve fikir hürriyetini doğrudan hedef almaktadır. Yine başta Türk halkı olmak üzere Osmanlı halklarının geçen yüzyılda yaşadığı kırımları görmezden gelip, ortak bir acıyı saptırarak, Türk vatandaşlarını hedef haline getirmekte, Türk halkı aleyhine geçmiş acıların tekrarlanmasının, fiziki ve psikolojik baskıya maruz kalmasının zeminini oluşturmaktadır.

SOMUT KARAR ALINMALI: Buna karşın, İtalya, Fransa vb. parlamentoların milletimiz aleyhine almış oldukları bu kararlarla orantılı, Türk parlamentosu bugüne kadar bir karşılılık verememiş ve Türk vatandaşlarının menfaatlerini koruma iradesini somut kararlarla ilan edememiştir.

ULUSLARARASI TAKİP: Mevcut TBMM çalışma usullerine göre TBMM’nin Türk vatandaşlarının hak ihlallerine karşı somut kararlar alabilmesinin belki bir tek yolu komisyonunuzun sunacağı raporlar ve alacağı kararlarla mümkün gözükmektedir. Bu çerçevede gerekli incelemenin yapılarak, Fransa ve İtalya devletlerinin Türk vatandaşlarının başta fikir hürriyeti olmak üzere insan haklarına aykırı bu kararlarının kınanmasını, Türk vatandaşlarının maruz kalacakları hak ihlallerinin uluslararası alanda icra makamlarınca takibinin yapılmasını yine Fransa’nın Ruanda ve Cezayir’de işlemiş olduğu ve belki de soykırım yargılamasının konusunu oluşturabilecek katliamlarının kınanarak bunun uluslararası alanda icra makamlarınca takibinin yapılmasını, İtalya’nın, Libya’da sivillere karşı işlemiş olduğu katliamlarının kınanarak bunun uluslararası alanda icra makamlarınca takibinin yapılmasını içeren karar alınmalı.

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/vatandaslar-dilekceyle-tbmm-ye-basvurdu-sozde-soykirim-a-misillemede-bulunun-2901198

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