ERMENİSTANLI İŞ İNSANLARINDAN BELEDİYEMİZE ZİYARET

Ermenistanlı iş insanları, Van Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretçileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Mustafa Avcı, “Biz aynı kültürün ve bölgenin insanlarıyız aramızda sadece bir sınır duvarı var” diyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan eski Milletvekili Aragast Akhoyan ve iş insanları Gagik Ayvazhan, Hambursum Hambursumyan, Arkadi Tomasyan ve Khacik Chalikyan, Van Büyükşehir Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Eşkaşkanı Mustafa Avcı, kapıda karşıladığı konuklarıyla uzun bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eşbaşkan Avcı, “Yaptığı ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Sizi burada görünce çok çok mutlu olduk. Ermenistan ile sürekli diyaloglarımız olacak. Kültürel etkinliklerimizde sizlerle çalışmak bizim için çok iyi olacak. Her alanda kültürler faaliyetlerinizde sizlere katkı sağlayacağız. Bizim yakın bir tarihte bir festivalimiz var ve biz sizleri bu festivale davet edeceğiz. Ermeni müzikleri Kürt kültürüne çok yakın. Biz aynı kültürün ve bölgenin insanlarıyız aramızda sadece bir sınır duvarı var. Ben bir kez daha Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu nazik ziyaretiniz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ermenistan eski Milletvekili Aragast Akhoyan ise, “Ben Van ilini çok seviyorum. Türkiye ve Van’ı bana sevdiren Bekir Kaya oldu. Ben milletvekiliyken sürekli diyalog içindeydik ve beraber çalışma yürütüyorduk. Bugün de işverenler olarak belediyemizi ziyaret ettik. Misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Eşbaşkan Avcı, heyete elle yapılmış Van kilimi hediye etti. Heyet ise Eşbaşkan Avcı’ya folklorik giyimli matruşkalar hediye etti.

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