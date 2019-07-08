600 Yıllık Tarih Talan Ediliyor

Elazığ’ın Alacakaya ilçesine bağlı Bağin bölgesinde bulunan tarihi yapılar defineciler tarafından yağmalanıyor.

Alacakaya ilçesine 21 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi yerleşim yeri yok olma tehlikesi yaşıyor.

İki Ermeni ve bir Müslüman mahallesinin olduğu tahmin edilen bölgede yerleşim yerlerinin yanısıra mağara, kilise, değirmen ve mezarlar bulunuyor.

YAPILAR SAL TAŞLARINDAN YAPILMIŞ

Kayalıklar üzerinde geniş bir alan inşa edilmiş olan tarihi yerleşim bölgesindeki yapılar oldukça dikkat çekiyor. Birçok noktada yapılar tarihi özelliklerini koruyarak günümüze kadar gelirken, yapıların sağlamlığı da dönemin mimarisine ışık tutuyor. Dönemin insanlarının yaşadıkları sanılan yapıların özellikle sal adı verilen taşlardan yapıldığı tahmin ediliyor.

KRALLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bugüne kadar bilimsel çalışmanın yapılmadığı bölgede yüzyıllar önce bir krallığın var olduğu ve Ergani’ye kadar uzanan geniş bir alana hükmettiği iddia edildi.

DEFİNECİLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Yüzyıllar boyunca bir çok doğal afete karşı ayakta kalmayı başaran tarihi yapılar, son dönemde defineciler tarafından tahrip ediliyor. Defineciler tarihi yok etmekle kalmıyor, 600 yıllık mezarları açıp altın gibi değerli madenleri arıyorlar. Açılan bu mezarlar kapatılmamış ve açık halde bırakılmış durumda. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar tarihe ışık tutacak olan yapıların biran önce koruma altına alınmasını ve restorasyon çalışması yapılarak gelecek nesillere aktarılmasını istediler

https://www.gunisigigazetesi.net/elazig-guncel/600-yillik-tarih-talan-ediliyor-h72131.html

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