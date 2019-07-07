Kanakaria Kilisesi yılan yuvası oldu!

Boltaşlı köyündeki Kıbrıs’ın en eski kilisesi olarak bilinen Banayia Kanakaria Kilisesi, bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden otlarla kaplandı

Ayşe BULUT

Karpaz Yarımadası’nda, Boltaşlı köyündeki Kıbrıs’ın en eski kilisesi olarak bilinen Banayia Kanakaria Kilisesi sahipsiz kaldı. Bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden etrafını otlar bürüyen kilise, neredeyse yılan yuvası oldu. Bu tarihi yapıyı ziyarete gelen yabancı turistler ve Rumlar, bir yandan insan boyuna ulaşmış otlar arasında yürümekte zorlanırken, diğer taraftan da kilisenin her gün ziyarete açık olmaması yüzünden kapalı kapıların önünde kalıyor. Kilisenin yakınında oturan 85 yaşındaki Erol Kahraman isimli bir vatandaş, imkanlar dahilinde anahtarını muhtardan aldığı kilisenin kapısını, turistlere açıyor.

Kilisenin etrafında insan boyuna ulaşan otlar, ziyaretçilerin yürümesine de engel oluyor. Köy Muhtarı Turgay Aslan, yetkilileri bir an önce göreve davet ederek kilisenin bakımını yapmasını istedi.

Kıbrıs adasının en eski kilisesi

Karpaz Yarımadası’nda, Boltaşlı köyünde, anayol üzerinde yer alan Banayia (Banaya) Kanakaria Kilisesi’nin ilk inşa tarihinin 5.-6. Yüzyıllar olduğu düşünülüyor. Kıbrıs adasının en eski kilisesi olarak biliniyor. Arap akınları sonucunda 7. Yüzyıl’da tahrip görmesinden dolayı tadilat gördü. 1160 yılındaki bir depremle yeniden hasar aldı. Bunun üzerine yapılan yenilemede çok kubbeli bir kilise inşa edildi. Söz konusu yapım evresi 14. Yüzyıl’a değin devam etti. Apsis kısmı ve Nartextekikorinth tarzındaki sütun başlıkları eski kiliseye aittir. Apsis bölümünde yer alan mozaik 525-550 yılları arasına tarihlenmekte olup bir bölümü çalınmıştır. Bunların büyük bir bölümü sökülüp yurt dışına pazarlandığından çok azı günümüze kadar gelebilmiştir. Kısa zaman önce kilisenin tarihi çanı da çalınmıştı.

https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/kanakaria-kilisesi-yilan-yuvasi-oldu-h69908.html

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