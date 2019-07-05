‘Son Akşam Yemeği’ ile ilgili bilmeniz gereken 10 gerçek

Tarihin en önemli ressamlarından Leonardo da Vinci’nin bugün bile insanları şaşırtan, rönesans hareketinin ivme kazanmasında önemli rol oynayan bir çok eseri bulunuyor. Leonardo Da Vinci’nin sanat eserleri incelendiğinde, gizli anlamlar ve sanatsal çekicilikler eleştirmenleri ve kitleleri her zaman etkiledi. Özellikle bazı eserleri kült statüsüne ulaştı. Leonardo kült eserlerinden belki de Hristiyanlık için en önemlisi efsanevi Son Akşam Yemeği’nin resmidir.

Haber: Tolga Yavuz –

15. yüzyılın sonlarında yaratılan bu duvar resmi, 1495 yılında yapılmaya başlandı ve 3 yıl içinde tamamlandı. Milano’nun Santa Maria delle Grazie Manastırı’nda bulunan Hristiyanlığın en ikonik resimlerinden Son Akşam Yemeği orjinalinde 4,6 metre genişlık ve 8.8 metre uzunluk boyutundadır. Konu, Yahuda tarafından ihanet edilmeden önce İsa’nın havarileriyle yediği son yemektir. Resim aslında İncil’den bir sahnedir. İsa’nın, birinin kendisine ihanet edeceğini açıklamasından sonra havarilerin tepkisini gösteriyor. İncil’deki ilgili kısım ise şöyle ilerliyor;

‘Hamursuzun birinci gününde Havariler sofranın nerede hazırlanacağını sordular. (Hamursuz: Yahudilerin 7 Nisan ile 13 Nisan tarihlerinde mayasız ekmek yediği bir ibadettir. 14 Nisan akşamı ise bir kuzu kesilir ve bu kuzu sabah şafak vakti yenir.)



İsa onlara yemek onlara yemek yiyecekleri evi söyledi. Akşam olduğunda hepsi evde toplandı. Bu sırada On iki havarilerden olan Yahuda İskariot İsa’yı öldürmek isteyen baş rahiplere, otuz gümüş karşılığında Hz.İsa’yı ele vereceğine dair söz vermişti. Bu yüzden de uygun bir fırsat kolluyordu.



İsa hep birlikte yerlerken şöyle dedi ; ‘Size derim ki, içinizden biri beni ele verecek’



Çok üzülen havariler telaşlanarak ‘ Ben miyim?’ diye sormaya başlarlar.



İsa şöyle cevap verir; ‘Benimle birlikte sahana ekmek banan biri, bana ihanet edecek. Tanrı’nın oğlu alnına yazıldığı için gidiyor, ama Tanrı’nın Oğlu’na ihanet edenin başına gelecekleri düşünün! Hiç doğmasaydı onun için daha iyi olurdu.’



İşte o zaman Yahuda İskaryot ‘ Ben miyim ?’ dediğinde İsa, ‘Ağzınla söyledin’ der.’

Bu resmin hikayesi kadar detayları da ilgi çekici, 10 maddede detayları sıralayalım.

1. Resmin az bir kısmı günümüze kadar orjinalliğini koruyabildi

Da Vinci duvar resmini çizmeye başladığında, mural ile ilgili fazla uzmanlığı yoktu. Biraz deney yaptı ve kuru sıva duvarına pigmentasyon yapıldı. Bu yüzden, resim zaman testini iyi geçememiştir.

Da Vinci eseri yapmaya devam ederken bile pullanma problemleri ortaya çıktı. Da Vinci, o zaman bu sorunları çözme konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Yıllar boyunca, birçok restorasyon geçirdi. Bu nedenle, orijinal şaheserin çok az bir kısmı şimdiye kadar gelebildi.

2. Havarilerin ifadeleri resimi anlamak için oldukça önemli

Son Akşam Yemeği 12 havarisi ile birlikte İsa’nın son yemeği ile ilgilidir. Bu resmi onun yakalanması ve çarmıha gerilmesi izledi. Da Vinci, havarilerin tablodaki tepkilerini yakalamak konusunda istekliydi. Yüzlerindeki tepkiler ve duygular, resmi daha da büyüleyici kılıyor.

3. Bu eser bir müzede değil

Leonardo da Vinci’nin diğer resimlerinden farklı olarak, Son Akşam Yemeği bir müzede değil, Milano’daki Santa Maria Manastırı’nın duvarında bulunuyor.

4. Bu bir Fresk değil

Yaygın inanışın aksine, bu ikonik resim fresk olarak sınıflandırılamaz. Freskler kuru sıva üzerine boyanmaz. Fakat olağan yöntemler dışında yapılmış olması daha sonraları zorluklara sebep açmıştır.

5. Restorasyon

Da Vinci’nin tempera tekniği başarılı değildi ve 16. yüzyılın başlarında çürümeye ve dökülmeye başladı. Zamana yenilmemek için birçok kez restore edildi.

6. Havariler

Resimdeki havarilerin her birinin gerçek yaşamdaki kişilere göre modellendiği ile ilgili bir teori mevcut. Hatta Judas’ı betimlemek için Da Vinci’nin bir suçlu seçtiği düşünülür.

7. John, Mary olabilir

Resimde İsa’nın sağ tarafında havarisi Yuhanna görülüyor.

Bununla birlikte, tarihçilerin bir bölümü, resimde resmedilen kişinin aslında Havari John olmadığını düşünüyor.

Bu kişinin, kolye takan tek havari olduğu, bu yüzden onun kılık değiştirmiş Mary Magdalene olabileceğini söylüyorlar.

8. Yahuda, klişeleşmiş bir Yahudi olarak tasvir edilir

Resmi yakından analiz edersek, Da Vinci’nin Judas’ı geleneksel Yahudilere benzetmesi için tipik bir şekilde tasvir ettiği anlaşılıyor.

Yahuda, koyu tenli havarilerden tek kişidir. Çarpık bir burnu vardır. Diğerleri şarap yudumlarken süt içerken görülür. O da bir çanta dolusu parayla görülüyor.

9. Numerolojik önem

Da Vinci’nin sanat eserlerinde matematik ve numerolojik yönleri kullandığı iyi bilinmektedir. Son Akşam Yemeği’de bu açıdan diğer eserlerine benzerlik göstermektedir. Bu resimde, 3 sayısı birçok yönden tasvir edilmiştir. Bu, Da Vinci’nin inandığı, İncil’deki Kutsal Üçleme anlamına gelir. Havariler 3 kişilik gruplar halinde bulunur ve havarilerin ve İsa’nın arka tarafında 3 pencere bulunur. İsa, resimde de bir üçgen olarak konumlandırılmıştır.

10. Savaşlarda hasar gördü

Asırlar boyunca tabloyu tahrip eden sadece hava şartları değildi.

17. yüzyılın sonlarında, resim Fransız devrimci askerleri tarafından zarar gördü. Daha sonra, II. Dünya Savaşı’nda bombalama titreşimleri resmin tutulduğu binaya zarar verdi.

https://www.ogunhaber.com/kultur-sanat/son-aksam-yemegi-ile-ilgili-bilmeniz-gereken-10-gercek-1137560h.html

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