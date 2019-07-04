İngilizler Samsun’da Cirit Atmaya Başladı

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İngilizler tarafından İranlı bir çift üzerinden Samsun’a kaçak kilise yapılacağı iddialarının basına yansımasının hemen ardından İngiltere merkezli Sylvania isimli şirketin Samsun’daki Borsan isimli şirket ile ortaklığa girişmesi ilginç bulundu.

Yıllardır Türkiye’de yabancı ülkelerin misyonerlik faaliyeti yürüttüğü iddiaları kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Din adamı kisvesiyle ülkemizde faaliyet gösteren birçok ismin din adamı kisvesiyle ajanlık yaptıkları ortaya çıkıyor. Buna örnek olarak İzmir’de Rahip Andrev Brunson olarak gösteriliyor. Brunson’un rahip kılığına girdiği, ABD Özel Kuvvetleri ve Pentagon subayı olduğu, CIA ajanı olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ışığında, İngilizler’in Türkiye’deki mültecilere kanca atmak için Karadeniz’deki tüm illere kaçak kilise yapma girişimine soyundukları ve Samsun’da da Polisevinin hemen bitişiğindeki apartmandan 2 katlı yeri 3 bin 250 TL’ye kiraladıkları iddialarını Samsun Etik Haber kamuoyuna duyurmuştu. İngilizler’in Samsun başta olmak üzere Karadeniz’in tüm illerinde kaçak kilise işine soyunduğunun kamuoyuna yansımasının hemen akabinde İngiltere merkezli Sylvania isimli firma ile Samsun merkezli şirket olan Borsan Grup arasında ortaklığa girişilmesi dikkat çekti.

Bu arada geçtiğimiz yıllarda Haber Medya’nın başındayken Mehmet Necdet Uzun ile o dönem Halk Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Osman Kara, Samsun Büyük Otel’de İngiltere’nin Türkiye Konsolosluğu’nun 2. katibi ile gizli toplantı yaptıkları öne sürülüyor. Basına kapalı yapılan ve bu zamana kadar basına yansımayan toplantının ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.

https://www.samsunetikhaber.net/haber-ingilizler-samsun-da-cirit-atmaya-basladi-12325.html

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