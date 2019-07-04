Değabah Episkopos Sahak Maşalyan

HYETERT – Bugün sabah saatlerinde toplanan Ruhani Genel Kurul Episkopos Sahak Maşalyan’ı Değabah olarak seçti.

Türkiye Ermenileri 84. Patriği Müteveffa Mesrob Mutafyan’ın vefatı ile boşalan makam için yapılacak seçim sürecini Episkopos Sahak Maşalyan yönetecek. Ruhaniler, sabah saat 10.00’da Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde bir araya geldiler. Bir grup cemaat üyesinin de hazır bulunduğu dua yaklaşık yirmi dakika sürdü.

Ardından Patrikhane binasına geçen ruhaniler tek gündemleri olan Değabah seçimi için toplandılar. Bir grup cemaat üyesi Kilise’de kalıp dua ederek çıkacak sonucu bekledi.

Başepiskopos Aram Ateşyan ve Episkopos Sahak Maşalyan Değabahlık için adaydılar. Bir süre sonra 13’e 11 oy ile Ruhaniler Genel Meclisi’nin Episkopos Sahak Maşalyan’ı Değabah olarak seçtiği ilan edildi. 1 kişinin ise çekimser oy kullandığı öğrenildi.

Seçimin hemen ardından konuşan Episkopos Sahak Maşalyan, ruhani kardeşlerinin kendisine olan güveni için teşekkür edip bu güveni boşa çıkartmamak adına var gücü ile çalışacağını ve toplumun beklediği Patrik Seçimini Tanrı’nın yardımı ve cemaatimizin duaları ile gerçekleştireceğini söyledi.

Değabah’ın ilk adımı Vakıf Başkanlarını toplayıp Müteşebbis Heyeti oluşturmak olacak.

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