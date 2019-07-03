Ermenistan vatandaşları vizesiz 60 ülkeyi ziyaret edebilirler

Ermenistan 2019 yılının ikinci üç ayından sonra Hanley & Partners şirketinin sunduğu verilere göre ülkelerin Pasaport endeksinde 84’üncü sırada yer aldı.

Sitede yer alan bilgilerde Ermenistan vatandaşlarının vizesiz 60 ülkeye gidebileceklerini yazılıyor.

Listenin birinci sırasında Japonya ve Singapur var. O ülkelerin vatandaşları vizesiz 189 devleti ziyaret edebilirler. İkinci sırada yer alan Almanya, Finlandiya ve Güney Kore vatandaşları 187 ülkeye, üçüncü sırada yer alan Danimarka, İtalya ve Lüksemburg ise 186 ülkeye vizesiz gidebilirler.

Ermenistan’ın komşu ülkelerinden Gürcistan bu listede 52’inci sırada bulunuyor. Gürcistan vatandaşları vizesiz 113 ülkeyi ziyaret edebilir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/07/03/Ermenistan-vize/159017

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