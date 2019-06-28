UNESCO’nun asıl listesine alınmasını istiyorlar

Nusaybinliler, 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Roma dönemine ait dünyanın ilk üniversitesinin bahçesindeki kazıda bulunan Moryakup Kilisesi ile hemen bitişiğindeki 12’nci yüzyılda yapılan Zeynel Abidin Camii’nin asıl listeye alınmasını istiyor.

Vatandaşlar Zeynel Abidin camisinde yapılan restorasyondan sonra Moryakup kilisesinde de DİKA ve Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan restorasyondan sonra UNESCO yolunda geri kalan diğer bürokratik prosedürlerin de en kısa zamanda yerine getirilmesi talebinde bulundular.

Nusaybin ilçesinde, 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan tarihi Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi’nin bir an önce asıl listeye alınması istendi.

UNESCO’nun Dünya Mirası Asıl Listesi’ne alınması istenen Zeynel Abidin Camii ve Moryakup Kilisesi’nin bulunduğu bölgede hazırlanan, ‘Nusaybin Kültür- İnanç Parkı’ projesi kapsamında 110 metre betonarme ihata duvarı, 3 bin 300 metrekare doğal küçük bazalt taşı ile yol kaplaması yapıldı. Proje kapsamında toplam uzunluğu yaklaşık 500 metre olan Zeynel Abidin Sokağı’nda kaldırım döşemesi, bordür döşemesi, ihata duvar kaplaması, sokağa bakan bütün evlerin dış cephe kaplaması yapıldı.

Belediye, sokağı trafiğe kapatmayı hedeflerken, kilise ve tarihi caminin bulunduğu ve ‘Kültür ve İnanç Sokağı’na çevrilen bölgeye yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Milattan Sonra 300 yıllarında Roma döneminde kurulan ve aynı zamanda dünyanın ilk üniversitesi olan kilise hakkında bilgi veren vatandaşlar, “Zamanında burası yatılıymış, 800 ve 1000 öğrenci varmış. Burda Süryanice teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri verilmiş. 2014 yılında Moryakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii UNESCO’nın dünya mirası geçici listesine alınmış. Tabii restorasyon yapılırsa birinci derecede listeye alınacak. Biz de restorasyonunu bekliyoruz. Çabuk yapsınlar ki; UNESCO’ya girsin. Zeynel Abidin Camisi ve Moryakup Kilisesi arasında kültür inanç parkı yapılmış “dedi.

Nusaybin’de, Suriye sınırına yaklaşık 250 metre uzaklıkta konumlanan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Cami ortak bir tarihi süreci ve ortak bir kaderi paylaşabilmeleri ile farklı dinler, diller ve kültürlerin varlığına birer kanıt olarak insanlık tarihini ve kültürünü zenginleştirmektedirler.

Zeynel Abidin Cami Külliyesi; cami, minare, iki türbe (Zeynel Abidin ve onun kız kardeşi Sitti Zeynep Türbeleri), şadırvan, medrese odaları, mezarlık alanı ve yeni abdesthane yapılarından müteşekkildir. Külliye yapı olarak bahçeli, açık bir avlunun içerisinde şekillenmiş olup; genel olarak L plan şemasında kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Cami külliyesinde yer alan türbelerdeki Zeynel Abidin ve kız kardeşi Sitti Zeynep, Hz. Muhammed’in 13. kuşaktan torunları olup tüm İslam aleminde kutsal sayılmaktadırlar. Türbe üzerindeki kitabeye göre cami 12. yüzyılda yapılmıştır.

Mor Yakup Kilisesi; Zeynel Abidin Caminin sadece 100 metre doğusunda yer almaktadır. Yukarı Mezopotamya bölgesindeki en eski kiliselerden biri olarak bilinen bu kilise, MS 309 yılında Nusaybin piskoposluğuna getirilen Mor Yakup tarafından 313 yılında inşa ettirilmeye başlanmıştır. Bazı yazıtlardan ve metinlerden; kilisenin burada bulunan Nusaybin Katedraline ait vaftizhane binası olarak inşa edildiği, ancak sonraki dönemlerde katedralin ve diğer yapıların yıkılmasıyla birlikte Mor Yakup Kilisesine dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

Mor Yakup Kilisesi İle Zeynel Abidin Caminin birbirleriyle olan ilişkisi sadece yakın konumlanmalarından ibaret olmayıp ortak bir geçmişi yansıtmaktadırlar.

http://www.mardinlife.com/unesconun-asil-listesine-alinmasini-istiyorlar-haberi-39121

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