Rusya’nın en etkili 150 kişi listesinde yer alan Ermeniler kimlerdir?

GQ dergisi, 2019’da Rusya’nı en etkili kişiler sıralamasını hazırladı. 150 ismin yer aldığı listede, en farklı alanları temsil eden Ermeni kökenli birkaç isim de yerini buldu.

Sıralamada “RESO-Garantia” başkanı Sergey Sarkisov, iş dünyasının en etkili figürleri arasında yer alırken, “Russia Today” Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise medya kategorisinde en etkili isim olarak tanındı.

“iMall.eu” alışveriş portalinin müdürü Martin Avetisya (moda), Hermitage Müzesi’nin Müdürü Mikhail Piotrovsky (kültür), restoran işini yapan Aram Mnatsakanov ile Aleksandr Oganezov (gıda), Rusya Bilimler Akademisi’nin profesörü Artyom Oganov (teknoloji) da sıralamaya dahil edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/06/26/Rusya-Ermeni-etkili-isimler/158456

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